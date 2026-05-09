Il tennis femminile presenta una sfida di cartello sulla terra rossa del Foro Italico. Domenica 10 maggio, alle ore 09:00, i riflettori si accenderanno per il match dei sedicesimi di finale del WTA di Roma. A contendersi un posto nel turno successivo saranno l'italiana Elisabetta Cocciaretto e la campionessa polacca Iga Swiatek. L'incontro, valido per uno dei tornei più prestigiosi del circuito su terra battuta, mette di fronte la tenacia dell'atleta di casa contro la potenza e la classe di una delle giocatrici più forti al mondo. La posta in palio è alta: proseguire la corsa verso il titolo nella capitale italiana e guadagnare punti preziosi per la classifica mondiale.

Swiatek favorita a 1.05, Cocciaretto a 9.00: il pronostico è netto

Le quote proposte dai principali bookmaker confermano Iga Swiatek come favorita schiacciante. 10Bet quota la vittoria della polacca a 1.05, mentre un'impresa di Elisabetta Cocciaretto è valutata a 9.00. La tendenza è confermata da Betfair, che offre la Swiatek a 1.05 e la Cocciaretto a 11.00. Il pronostico pende nettamente dalla parte della numero 3 del mondo. Una vittoria della Cocciaretto sarebbe una delle più grandi sorprese del torneo, un'impresa che richiederebbe una prestazione perfetta da parte dell'azzurra e una giornata sotto tono da parte dell'avversaria. Per gli scommettitori, puntare sulla Swiatek offre un ritorno minimo, a testimonianza della fiducia riposta in lei dagli analisti, specialmente su questa superficie.

Cocciaretto, 79% di prime: l'azzurra ha sorpreso Navarro

Le statistiche dei turni precedenti offrono uno spaccato interessante sullo stato di forma delle due giocatrici. Elisabetta Cocciaretto arriva a questa sfida dopo una prestazione solida contro Emma Navarro, liquidata in due set con un doppio 6-3. L'efficacia al servizio è stata notevole: con un 79% di prime palle in campo, l'italiana ha costruito una base solida per il suo gioco, vincendo il 65% dei punti sulla prima e salvando 8 delle 9 palle break concesse. Questo dimostra grande freddezza nei momenti cruciali. Anche in risposta è stata cinica, convertendo 4 delle 5 occasioni di break avute a disposizione. Con un solo ace e due doppi falli, il suo gioco è stato più di regolarità e precisione che di pura potenza.

Swiatek, tre set contro McNally: qualche crepa nel gioco

Dall'altra parte della rete, Iga Swiatek ha faticato più del previsto per superare Caty McNally, vincendo in tre set (6-1, 6-7, 6-3). La partita ha mostrato qualche crepa nel suo gioco. La polacca ha messo a referto 2 ace e 3 doppi falli, con una percentuale di prime di servizio del 70%. Ha vinto il 63% di punti con la prima e il 61% con la seconda, ma ha concesso 5 palle break, salvandone solo una. Questo potrebbe essere un campanello d'allarme. Tuttavia, la sua forza in risposta rimane devastante: ha vinto quasi la metà dei punti giocati sul servizio avversario (49%) e ha capitalizzato 7 delle 15 palle break create. Swiatek ha dimostrato la sua capacità di lottare e di alzare il livello quando conta, ma la perdita di un set e le difficoltà incontrate potrebbero dare fiducia a Cocciaretto.

Swiatek è numero 3 con 6948 punti, Cocciaretto 41 con 1290

La classifica mondiale fotografa la differenza di status tra le due atlete. Iga Swiatek occupa il terzo gradino del ranking WTA con 6948 punti, stabilmente nell'élite del tennis mondiale, consolidata grazie a vittorie slam e a una continuità di rendimento ad altissimi livelli, soprattutto sulla terra battuta. La sua classifica è il risultato di un talento generazionale e di una mentalità da campionessa. Elisabetta Cocciaretto si attesta alla posizione numero 41 con 1290 punti. La sua classifica è stabile e testimonia una crescita costante che l'ha portata a competere con regolarità nei tabelloni principali dei tornei più importanti. Non ci sono dati forniti su precedenti scontri diretti tra le due, il che rende questo incontro un capitolo inedito della loro rivalità.

Sarà il campo a stabilire se il divario espresso dal ranking si rifletterà anche nel punteggio finale o se l'azzurra, spinta dal pubblico di casa, riuscirà a sovvertire i pronostici.

La sfida del Foro Italico si preannuncia quindi come un test probante per entrambe. Per Elisabetta Cocciaretto, sarà fondamentale replicare l'eccellente prestazione al servizio del turno precedente, cercando di limitare gli scambi prolungati da fondo campo dove la potenza di Swiatek potrebbe fare la differenza. L'italiana dovrà giocare un match di grande coraggio, prendendo rischi calcolati e sfruttando ogni minima incertezza dell'avversaria. Per Iga Swiatek, l'obiettivo sarà quello di archiviare rapidamente le difficoltà incontrate nel match precedente, ritrovando solidità al servizio e limitando i passaggi a vuoto. La campionessa polacca cercherà di imporre da subito il suo ritmo asfissiante, mettendo pressione a Cocciaretto fin dalla risposta per spegnere l'entusiasmo dell'azzurra e del pubblico di casa.