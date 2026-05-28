La campionessa in carica del Roland Garros, Coco Gauff, ha brillantemente superato il secondo turno del torneo parigino, accedendo al terzo turno. La tennista statunitense ha sconfitto l'egiziana Mayar Sherif con un netto 6-3, 6-2 sul Court Suzanne Lenglen. Una prestazione solida e determinata ha permesso alla Gauff di imporsi, confermando la sua posizione tra le protagoniste e la sua intenzione di difendere il titolo nello Slam sulla terra rossa.

Gauff ha mostrato grande lucidità tattica, gestendo i momenti chiave e aggiudicandosi otto degli ultimi dieci giochi.

La sua adattabilità e versatilità sono state cruciali per neutralizzare Sherif, nota per il suo potente dritto in topspin e la presa estremamente occidentale. Questo successo segna la sesta qualificazione consecutiva al terzo turno del Roland Garros per Coco Gauff, estendendo a nove la sua striscia di vittorie in questo Slam parigino, a riprova della sua eccellente forma sulla terra battuta.

Le dichiarazioni di Coco Gauff e i prossimi impegni

Al termine del match, Coco Gauff ha commentato: "È stata una partita fisica, una partita dura, la mia pazienza è stata davvero messa alla prova oggi". La quarta testa di serie ha poi minimizzato le aspettative, nonostante sia la campionessa in carica, dichiarando: "Nessuna aspettativa, mi sto solo divertendo".

Un approccio che sottolinea la sua maturità e la capacità di gestire la pressione di un Grande Slam con leggerezza.

Nel prossimo turno, Coco Gauff affronterà la vincente tra l'austriaca Anastasia Potapova (testa di serie numero 28) e la britannica Katie Boulter, puntando agli ottavi di finale. Per Mayar Sherif, invece, la sconfitta conferma la sua difficoltà negli Slam: è la quarta volta in cinque anni che non riesce a superare il secondo turno a Parigi, non avendo mai raggiunto il terzo in un Grande Slam.

Il percorso di Gauff: continuità e statistiche al Roland Garros

A ventidue anni, Coco Gauff ha raggiunto almeno i quarti di finale al Roland Garros in ciascuna delle ultime cinque edizioni, dimostrando una notevole continuità sulla terra rossa francese.

Nel match contro Sherif, la statunitense ha realizzato sette break. Nonostante qualche problema al servizio per entrambe, Gauff non ha mai rischiato la sconfitta, chiudendo l'incontro in un'ora e cinquanta minuti e confermando la sua superiorità da campionessa in carica.