Colle Oppio, una delle alture storiche di Roma, si afferma come simbolo concreto di rigenerazione urbana attraverso lo sport. Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha presentato al Salone d’Onore del CONI il programma degli eventi 2026 di Skate Italia, ponendo l'accento sulla trasformazione di questo luogo iconico.

Colle Oppio: uno spazio restituito alla comunità

Nepi Molineris ha evidenziato come Colle Oppio rappresenti il progetto inaugurale di “Sport Illumina”, un'iniziativa volta a riconsegnare alla cittadinanza spazi vitali.

Questa piazza, un tempo segnata dal degrado, è stata trasformata in un ambiente sicuro, accessibile e vibrante, un punto di incontro quotidiano dove sport, arte e cultura urbana si fondono armoniosamente. La sua rigenerazione ha permesso di restituire un luogo prezioso ai cittadini, ai giovani e alle famiglie, offrendo nuove opportunità di aggregazione e benessere.

Grandi eventi e infrastrutture all'avanguardia

Dal 14 al 21 giugno, Colle Oppio sarà nuovamente il palcoscenico di una tappa di rilievo del World Skateboarding Tour, accogliendo i migliori skater a livello mondiale. Nepi Molineris ha sottolineato l'importanza di ospitare ancora una volta una gara di Coppa del Mondo in questo contesto, evidenziando come ciò valorizzi un modello che unisce inclusione, partecipazione e grandi eventi internazionali.

All’ombra del Colosseo, oltre agli atleti d'élite, migliaia di giovani potranno vivere un'esperienza unica in uno spazio aperto, gratuito e contemporaneo, pensato specificamente per loro.

Il parco si presenterà quest'anno con un volto ancora più accogliente e funzionale. Tra le novità, un campo da basket completamente rinnovato, caratterizzato dai colori di Illumina, con resine e canestri di qualità premium. Queste migliorie, insieme a nuove attività in programma, contribuiranno a rendere il parco sempre più attrattivo e coinvolgente per tutti i frequentatori.

La sinergia tra Sport e Salute, il Comune di Roma e la Soprintendenza Statale e Capitolina è fondamentale per valorizzare Colle Oppio come spazio da vivere quotidianamente, al di là degli eventi specifici.

L'obiettivo è che lo sport lasci eredità sociali e culturali permanenti nei territori, promuovendo un benessere diffuso e duraturo.

Colle Oppio: tra storia e futuro

Colle Oppio, una delle sette alture storiche di Roma e parte del più ampio Mons Esquilinus, vanta un patrimonio storico e archeologico di inestimabile valore. Qui sorgono importanti vestigia come la celebre Domus Aurea e le imponenti Terme di Tito. Nel corso del Novecento, l'area è stata trasformata in giardini pubblici, diventando un luogo di fruizione urbana e di profonda memoria storica, unendo il fascino del passato con le esigenze del presente e del futuro.