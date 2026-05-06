Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, indimenticato fantasista nerazzurro, al quale Fulvio Collovati ha voluto dedicare un commosso tributo. L’ex difensore dell’Inter, suo compagno di squadra per diverse stagioni, ha espresso parole cariche di profondo affetto e sincero riconoscimento: “Un grande, ce ne fossero ora di dieci come te”. Questo messaggio, pronunciato in un contesto di lutto e sentita commozione, non solo sottolinea il valore umano e la statura sportiva di Beccalossi, ma riflette anche il desiderio di ritrovare nel calcio contemporaneo figure con la sua unica personalità e il suo inconfondibile talento.

Il tributo di un ex compagno: stima e ammirazione

Collovati, che ha condiviso con Beccalossi anni significativi con la maglia dell'Inter, ha manifestato una profonda ammirazione per il suo ex compagno. La sua dichiarazione, “Un grande, ce ne fossero ora di dieci come te”, va oltre il semplice elogio; essa racchiude la nostalgia per un calcio che sapeva esprimere figure iconiche, capaci di lasciare un segno indelebile. Il riferimento al “numero dieci” bresciano evoca un ruolo specifico, quello del trequartista classico, un giocatore in grado di illuminare il gioco con la sua visione e la sua creatività. Collovati, con le sue parole, ha voluto evidenziare non solo le doti tecniche, ma anche il carisma e la leadership silenziosa che Beccalossi portava in campo, qualità che oggi sembrano sempre più rare.

La carriera di un talento puro e la sua eredità

Evaristo Beccalossi è stato un calciatore che ha incantato con il suo talento raffinato e la sua eleganza in campo. Nato nel 1956, avrebbe celebrato il suo settantesimo compleanno il prossimo 12 maggio. La sua carriera, costellata di momenti di pura magia e giocate sopraffine, ha lasciato un’impronta profonda nel cuore dei tifosi e dei suoi compagni di squadra. Beccalossi era riconosciuto come un simbolo autentico della brescianità, un legame indissolubile con le sue origini che ne ha forgiato il carattere e lo stile di gioco. La sua capacità di inventare calcio, di dribblare con leggerezza e di servire assist precisi, lo ha reso un idolo per molti, un esempio di come la creatività possa essere l’essenza stessa di questo sport.

La scomparsa e il ricordo commosso

Il ricordo di Beccalossi è emerso in un momento di grande dolore per l'intero panorama calcistico italiano. L’ex fantasista è venuto a mancare nella notte tra martedì e mercoledì, dopo aver affrontato un lungo e difficile periodo di malattia. La sua battaglia era iniziata nel gennaio del 2025, quando fu colpito da un’emorragia cerebrale che lo lasciò in coma. Da quel momento, le sue condizioni di salute erano rimaste critiche, nonostante le cure e l'assistenza ricevute. Il decesso è avvenuto nella clinica Poliambulanza di Brescia, la città che lo aveva visto nascere e che lo ha sempre considerato uno dei suoi figli più illustri. La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato, sia come uomo che come atleta.