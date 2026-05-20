Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha manifestato l'intenzione di lavorare per riportare l'America's Cup in Italia per una futura edizione. L'annuncio è giunto durante un incontro pubblico, dove Abodi ha evidenziato la rilevanza di questa prestigiosa manifestazione velica per il Paese e, in particolare, per la città di Napoli, che si appresta a ospitare la prossima edizione.

Abodi ha dichiarato esplicitamente: "Vogliamo convincere gli organizzatori a scegliere nuovamente l'Italia per una prossima edizione dell'America's Cup". Il ministro ha sottolineato come l'evento rappresenti un'opportunità unica per valorizzare il territorio nazionale e rafforzare la presenza italiana nel panorama sportivo internazionale.

L'obiettivo è creare le condizioni ideali affinché l'Italia possa tornare a essere protagonista di una delle competizioni più antiche e celebrate del mondo della vela.

Napoli, fulcro della vela internazionale

La città di Napoli si prepara ad accogliere la prossima edizione dell'America's Cup, consolidando la sua posizione come uno dei principali poli della vela mondiale. L'evento attirerà atleti, tecnici e appassionati da ogni parte del globo, offrendo una vetrina internazionale sia per lo sport che per il territorio partenopeo. Le istituzioni locali e nazionali stanno collaborando attivamente per assicurare il successo della manifestazione e promuovere l'immagine di Napoli come capitale della vela.

Il coinvolgimento sinergico delle autorità e delle realtà sportive locali è stato ribadito dal ministro Abodi, che ha sottolineato l'importanza di una stretta cooperazione tra tutti gli attori coinvolti. "Siamo pronti a fare la nostra parte per sostenere l'organizzazione e per rendere indimenticabile questa edizione dell'America's Cup", ha aggiunto Abodi, evidenziando l'impegno collettivo.

Prospettive e impatto sul territorio

L'America's Cup non è solo un evento sportivo di grande risonanza, ma anche una significativa occasione di crescita economica e turistica per la città ospitante. La manifestazione è destinata a generare un impatto considerevole sul tessuto economico locale, grazie all'afflusso di visitatori e all'indotto prodotto dalle attività correlate.

Le istituzioni stanno già studiando strategie per massimizzare i benefici e lasciare un'eredità positiva e duratura alla città.

È stato inoltre confermato che la prima regata delle Final Series della prossima America's Cup a Napoli si terrà il 10 luglio 2027. La scelta di Napoli come sede dell'evento è stata accolta con entusiasmo dalle autorità cittadine e dagli operatori del settore, che riconoscono nella competizione un'opportunità per rafforzare il legame intrinseco tra la città e il mare, oltre che per promuovere la cultura sportiva e la rinomata accoglienza partenopea a livello internazionale.