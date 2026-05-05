A sole tre giornate dal termine della Serie A, la corsa per un posto nella prossima Champions League si preannuncia serrata, con un rilevante valore economico che va oltre il prestigio sportivo. La qualificazione alla massima competizione europea garantisce infatti alle squadre in lizza introiti significativi, capaci di incidere profondamente sui bilanci societari.

I ricavi della Champions League: tra minimi garantiti e potenziali incrementi

La sola partecipazione alla fase a gironi della Champions League assicura alle squadre italiane un gettone d'ingresso di notevole entità.

Per il Como, si stima un incasso minimo di circa 35 milioni di euro. Il Milan si avvicina ai 40 milioni, mentre per Juventus e Roma i ricavi potrebbero toccare i 45 milioni di euro. Queste cifre sono calcolate considerando la sola qualificazione e l'ipotesi di chiudere la fase a gironi all'ultimo posto, senza punti. Tali importi rappresentano una base solida, destinata a crescere in base al percorso nella competizione.

I ricavi sono infatti strettamente legati al rendimento sul campo. Nella stagione in corso, il Napoli, eliminato nella fase a gironi al trentesimo posto, ha incassato circa 50 milioni di euro. L'Inter e la Juventus, uscite ai playoff, hanno percepito rispettivamente intorno ai 70 e 65 milioni di euro, mentre l'Atalanta, fermatasi agli ottavi di finale, ha raggiunto una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Questi dati evidenziano come ogni risultato positivo si traduca in un incremento sostanziale delle entrate.

Il nuovo formato e l'importanza del rendimento sportivo

Il nuovo formato della Champions League ha modificato la distribuzione degli incassi. Se da un lato ha ridotto gli introiti iniziali per le squadre più blasonate, dall'altro ha accentuato l'importanza del rendimento sul campo. Ogni punto e posizione scalata assumono un valore economico determinante. Questo sistema premia costanza e prestazioni, rendendo ogni partita cruciale per massimizzare i guadagni e garantire stabilità economica ai club, oltre al successo europeo.