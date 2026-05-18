La Cremonese ha conquistato una vittoria decisiva sul campo dell’Udinese, mantenendo vive le proprie speranze di salvezza in Serie A. Questo successo fondamentale in trasferta consente ai grigiorossi di rimanere in scia al Lecce, a un solo punto di distanza, intensificando la corsa salvezza alla vigilia dell’ultima giornata di campionato.

Il match e il gol che ha deciso la partita

La rete che ha sbloccato e deciso l'incontro è arrivata dopo appena nove minuti di gioco. Federico Bonazzoli ha calciato con potenza di sinistro; il portiere dell'Udinese, Okoye, è riuscito a respingere la conclusione.

Tuttavia, un attaccante della Cremonese, dimostrando prontezza e opportunismo, è stato il più lesto ad avventarsi sul pallone vagante, incrociando con precisione sul secondo palo. È stato questo il gol decisivo che ha regalato alla Cremonese una preziosa vittoria in trasferta.

L’Udinese ha tentato di reagire, conquistando anche un calcio di rigore che è stato però annullato dopo l'intervento del VAR per un fuorigioco di Kristensen. Nella ripresa, i friulani hanno spinto con maggiore insistenza alla ricerca del pareggio, ma la Cremonese ha saputo resistere con determinazione. Un episodio controverso ha visto l’iniziale espulsione di Kamara, successivamente trasformata in ammonizione dopo un accurato controllo al VAR.

Il risultato finale è rimasto invariato: 1-0 per i grigiorossi, un esito che ha premiato la loro tenacia.

Classifica e scenari per la salvezza

Con questo importante successo, la Cremonese si trova ora a un solo punto dal Lecce, che nel frattempo ha anch'esso ottenuto una vittoria in casa del Sassuolo. La salvezza si deciderà dunque all’ultima giornata di campionato, promettendo un epilogo ricco di tensione. I grigiorossi dovranno necessariamente battere il Como, una squadra ancora in lotta per un posto in Champions League. Contemporaneamente, dovranno sperare che il Lecce non riesca a fare altrettanto contro il Genoa. È fondamentale notare che, in caso di arrivo a pari punti tra le due squadre, non si applicherà la classifica avulsa, ma sarà necessario uno spareggio per decretare quale delle due formazioni sarà retrocessa in Serie B.

La sfida decisiva e le parole del tecnico

La vittoria a Udine rappresenta un momento cruciale per la Cremonese, che si presenta all’ultima giornata ancora pienamente in corsa per la permanenza nella massima serie. Il calendario non concede margini di errore: dopo la difficile trasferta friulana, i grigiorossi affronteranno il Como, un avversario motivato dai propri obiettivi europei. Il tecnico Marco Giampaolo ha sottolineato con forza la gravità della situazione, affermando che la squadra “non ha margine di errore” e ha richiesto ai suoi giocatori una prestazione coraggiosa, lucida e attenta ai dettagli. Il tandem offensivo, formato da Bonazzoli e dagli altri attaccanti, si conferma il punto di forza della squadra in questo finale di stagione. Il loro recente ritorno al gol ha restituito entusiasmo e leadership all’ambiente, fornendo un impulso vitale in vista della sfida più importante.