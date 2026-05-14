Davide Ballerini ha conquistato una memorabile vittoria nella sesta tappa del Giro d’Italia, tagliando il traguardo di Napoli in un tripudio di pubblico caloroso e appassionato. Il successo dell’azzurro è stato accolto con grande entusiasmo dal presidente della Federazione Italiana Ciclismo, Cordiano Dagnoni, che ha voluto immediatamente sottolineare il profondo valore di questa affermazione per l'intero movimento ciclistico nazionale, definendola un chiaro esempio per i giovani talenti.

Dagnoni ha espresso la sua piena soddisfazione, dichiarando: "Dopo Giulio Ciccone in maglia rosa, il ciclismo italiano saluta la vittoria di Davide Ballerini in una Napoli come sempre accogliente ed affascinante e davanti ad un pubblico caldo e competente".

Il presidente ha poi proseguito, evidenziando il merito del corridore lombardo: "Anche in questo caso si tratta di un premio per un corridore che in questi anni ha dato tanto al ciclismo italiano e che rappresenta un esempio per tanti ragazzi". Ha inoltre rimarcato come il movimento ciclistico italiano stia dimostrando un ruolo di primo piano in questo Giro, sia grazie all'emergere di diversi giovani promettenti, sia attraverso l'apporto fondamentale di atleti la cui esperienza si rivelerà cruciale per il prosieguo della stagione.

Il ruolo cruciale della squadra e il rammarico per Milan

Il presidente della Federciclismo non ha mancato di estendere i suoi più sentiti complimenti a tutta la squadra di Ballerini, con una menzione d'onore per Malucelli, il cui contributo è stato decisivo nel "lanciare" il compagno verso la vittoria.

"Complimenti a lui, a Malucelli che ha 'lanciato' il compagno e a tutta la squadra", ha affermato Dagnoni. Nonostante la gioia per il successo, il presidente ha anche espresso un velo di dispiacere per Milan: "Dispiace un po' per Milan, che era in ottima posizione e al quale sfugge ancora una volta il successo", ha concluso, riconoscendo la prestazione di rilievo del corridore, pur senza il risultato pieno.

La dinamica avvincente della tappa e la classifica generale

La vittoria di Ballerini, portacolori della XDS‑Astana, è maturata al termine di una frazione estremamente movimentata e ricca di colpi di scena. Il corridore è riuscito a inserirsi con grande abilità nelle primissime posizioni proprio all’ultima curva, evitando così una caduta rovinosa che ha coinvolto numerosi dei principali favoriti per lo sprint finale, tra cui il già citato Milan e la maglia ciclamino Magnier.

Sfruttando al meglio la situazione, Ballerini ha poi ingaggiato e vinto uno sprint a due contro Jasper Stuyven, regalando così all’Italia il primo successo in questa edizione della corsa rosa. Nonostante la caduta, Paul Magnier (Soudal Quick‑Step) è riuscito a risalire rapidamente in sella e a chiudere in terza posizione, precedendo Jensen Plowright (Alpecin Premier Tech) e Ben Turner (Netcompany Ineos). Alec Segaert (Bahrain Victorious) si è classificato sesto, seguito da tre italiani: Luca Mozzato (Tudor), Filippo Magli ed Enrico Zanoncello (Bardiani). La top-ten è stata completata dall’olandese Casper Van Uden (Picnic‑PostNL).

La classifica generale non ha subito variazioni significative dopo questa tappa.

Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) mantiene saldamente la maglia rosa, con un vantaggio di 2’51” su Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) e 3’34” su Christian Scaroni (XDS‑Astana). I big della classifica si mantengono raggruppati, con distacchi intorno ai 6’20”.