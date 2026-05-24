Una vittoria storica per il tennis italiano si è concretizzata al Roland Garros, dove il giovane tennista palermitano Federico Cinà, classe 2007, ha conquistato il suo primo successo in carriera in un torneo del Grande Slam. Al suo esordio assoluto nel tabellone principale, Cinà ha superato lo statunitense Reilly Opelka in un match epico durato oltre tre ore e ventuno minuti. L'incontro, una vera e propria battaglia sportiva sul campo parigino, si è concluso con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6), 6-4 a favore dell'azzurro, proveniente dalle qualificazioni.

Il match ha visto Cinà, alla sua prima esperienza nel prestigioso main draw di uno Slam, affrontare un avversario di calibro come Opelka, attuale numero 75 del ranking mondiale. Nonostante un inizio in salita, con la perdita del primo set, il giovane italiano ha dimostrato grande resilienza e capacità di reazione, aggiudicandosi con autorità il secondo e il terzo parziale. La sfida si è fatta ancora più intensa nel quarto set, quando Opelka, con grande tenacia, è riuscito a forzare il tie-break, imponendosi per 8-6 e rimandando così il verdetto finale al decisivo quinto set.

La svolta nel set decisivo

Il quinto e ultimo set ha rappresentato il culmine della determinazione di Federico Cinà. Il palermitano ha saputo cogliere il momento cruciale, riuscendo a strappare il servizio all'avversario e portandosi in vantaggio sul 5-4.

Il momento di servire per il match è stato carico di tensione: Cinà ha dovuto fronteggiare ben tre palle break consecutive, trovandosi sotto 0-40. Con una freddezza e una lucidità sorprendenti per un esordiente, è riuscito a salvarle tutte, chiudendo l'incontro e assicurandosi il passaggio al secondo turno. Questa vittoria non è solo il primo successo a livello Slam per Cinà, ma arriva dopo aver già superato brillantemente tre turni di qualificazione nei giorni precedenti, a testimonianza di un percorso già impegnativo e coronato da successo.

Il cammino futuro e le caratteristiche del giovane talento

Nel prossimo turno, Federico Cinà affronterà il vincente della sfida tra l'esperto svizzero Stan Wawrinka e l'olandese Jesper de Jong, un altro incontro che si preannuncia ricco di emozioni.

Il giovane tennista italiano, attualmente posizionato al numero 238 del mondo, detiene un primato significativo: è il primo giocatore maschile nato nel 2007 a disputare il tabellone principale di un torneo del Grande Slam. Allenato dal padre Francesco, Cinà ha messo in mostra una maturità e una capacità di gestione della pressione che vanno ben oltre la sua giovane età, soprattutto in un contesto così prestigioso come il Roland Garros. Dall'altra parte della rete, Reilly Opelka, il ventottenne americano, aveva iniziato il match con grande autorità, sfruttando al meglio le condizioni favorevoli del campo per il suo potente servizio, ma ha dovuto arrendersi di fronte alla rimonta inesorabile e alla tenacia inaspettata dell'azzurro.

La straordinaria prestazione di Federico Cinà a Parigi segna un momento di grande rilievo per il tennis italiano, confermando la continua crescita di una nuova generazione di talenti promettenti, capaci di imporsi con determinazione anche sui palcoscenici internazionali più importanti.