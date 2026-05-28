Si conclude al secondo turno l'avventura di Luciano Darderi al Roland Garros. Il tennista azzurro, accreditato come testa di serie numero 14, è stato sconfitto dall'argentino Francisco Comesana in una battaglia estenuante, durata oltre quattro ore e risolta solamente al quinto set. Il punteggio finale ha visto Comesana prevalere con i parziali di 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 4-6, mettendo fine al cammino di Darderi sul prestigioso campo parigino.

L'incontro ha preso il via con un primo set estremamente equilibrato. Darderi ha mostrato subito la sua determinazione, ottenendo un break iniziale, ma Comesana ha saputo reagire prontamente, annullando il vantaggio.

La frazione si è così protratta fino al tie-break, dove l'argentino ha dimostrato maggiore lucidità, imponendosi per 7-5 dopo circa un'ora di gioco serrato e combattuto. Nel secondo set, tuttavia, è stato Darderi a trovare la chiave per reagire: sfruttando un momento di difficoltà dell'avversario, l'azzurro ha conquistato il parziale per 6-4, ristabilendo l'equilibrio nella sfida.

La svolta del match: dal terzo al quinto set

Il terzo set ha visto Comesana riprendere il comando. L'argentino ha capitalizzato l'unica palla break concessa nel nono game, chiudendo la frazione sul 6-4 e portandosi nuovamente in vantaggio. Nonostante la situazione, Darderi ha dimostrato grande spirito combattivo, rispondendo con forza nel quarto set.

L'azzurro ha piazzato due break cruciali, rispettivamente nel sesto e nell'ottavo gioco, dominando il parziale per 6-2 e forzando l'incontro al quinto e decisivo set. È stato in questa fase finale che Comesana ha saputo elevare ulteriormente il suo gioco, trovando il break decisivo e chiudendo il set per 6-4, assicurandosi così la vittoria e l'eliminazione della testa di serie numero 14 dal prestigioso torneo.

Il cammino di Darderi e il contesto del Grande Slam

L'eliminazione di Darderi segna una battuta d'arresto per il tennis italiano in questa edizione del Roland Garros, un torneo in cui l'azzurro era tra i protagonisti più attesi. Il prestigioso appuntamento parigino, uno dei quattro tornei del Grande Slam, si conferma ancora una volta un palcoscenico di intense sfide e risultati inattesi.

La performance di Francisco Comesana, che ha saputo eliminare una delle teste di serie più quotate, ne è una chiara dimostrazione. Per Luciano Darderi, nonostante la delusione, rimane la consapevolezza di aver affrontato una dura battaglia e di aver lottato con determinazione fino all'ultimo punto in una delle arene più iconiche del tennis mondiale.