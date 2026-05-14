Luciano Darderi ha conquistato la semifinale agli Internazionali BNL d’Italia, superando Rafa Jodar in una sfida intensa e protrattasi fino a notte fonda. Il tennista italo-argentino, 24 anni, ha evidenziato la propria crescita personale e sportiva, affermando: “Mi sento più forte, mentalmente ho fatto il salto di qualità non mollando mai, ma ho ancora tanto da imparare”. Questa dichiarazione sottolinea la sua maturazione e la consapevolezza del percorso ancora da compiere nel circuito professionistico.

Una maratona notturna e la svolta mentale

Il match, conclusosi nelle prime ore del mattino a Roma, ha visto Darderi protagonista di una rimonta dopo un secondo set particolarmente difficile.

“Dopo il secondo set non pensavo mai di vincere – ha rivelato il giocatore – Ho cercato solo di lottare e spingere, ho vinto la partita fisicamente. È un sogno essere in semifinale e ancora non ci credo”. La sua capacità di perseverare, anche quando la vittoria sembrava lontana, è stata cruciale. Nel terzo set, l’azzurro ha ritrovato una solidità mentale che si è rivelata l’elemento decisivo per il successo finale. “Jodar? Avrà un futuro pazzesco e sono contento della mia performance del terzo set, tornare solido mentalmente è stata la chiave per vincere”, ha aggiunto, riconoscendo il valore dell'avversario e la propria forza interiore.

Un traguardo storico per il tennis italiano

La vittoria di Darderi non è solo un successo personale, ma assume un valore storico per il tennis italiano.

Con questo risultato, Luciano Darderi diventa il decimo italiano a raggiungere almeno una semifinale in un Masters 1000 e l’ottavo a conquistare questo traguardo agli Internazionali d’Italia nell’Era Open. La partita, una vera e propria maratona sul campo Centrale del Foro Italico, si è protratta per oltre tre ore, culminando con il punteggio finale di 7‑6, 5‑7, 6‑0. L’incontro è stato caratterizzato da un’interruzione inusuale, un cosiddetto “smoke delay”, causato dai fuochi d’artificio esplosi per celebrare la vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia. Il fumo denso ha invaso il campo di gioco, creando un’atmosfera surreale e rallentando il ritmo del match, mettendo alla prova la concentrazione di entrambi i tennisti.

La sfida con Jodar e il prossimo avversario

La sfida contro Jodar, iniziata quasi alle 23:00, è stata sospesa per circa venti minuti a causa del fumo proveniente dallo Stadio Olimpico, che ha anche compromesso il funzionamento del sistema elettronico di chiamata delle linee. Il match si è concluso poco dopo le 2:00 del mattino, in condizioni fisiche e ambientali estreme, mettendo in luce la straordinaria resistenza di Darderi. Con questo successo, Darderi si qualifica per la semifinale, dove affronterà il forte tennista Casper Ruud. Il suo percorso lo colloca tra i protagonisti di spicco nel prestigioso torneo romano, alimentando le speranze per un ulteriore avanzamento.