Il secondo turno dell'ATP French Open vedrà contrapposti Alejandro Davidovich Fokina e Agustin Tirante Thiago mercoledì 27 maggio. L'incontro, in programma alle ore 09:00 sui campi in terra battuta del Roland Garros, mette in palio l'accesso al turno successivo di uno dei tornei dello Slam. La sfida oppone l'esperienza e l'estro dello spagnolo alla solidità emergente dell'argentino.

Tirante favorito secondo i bookmaker

Nonostante un divario di ranking, i bookmaker indicano Agustin Tirante Thiago come leggero favorito. 10Bet quota il successo dell'argentino a 1.75, mentre la vittoria di Alejandro Davidovich Fokina è a 2.00.

Simile la tendenza di Betfair, con Tirante a 1.80 e Fokina a 2.00. Questa valutazione sembra considerare maggiormente lo stato di forma recente e la performance del primo turno, dove Tirante ha convinto con una prestazione solida, mentre Davidovich Fokina ha faticato. La potenza del servizio dell'argentino potrebbe rivelarsi decisiva sulla terra parigina, ma le quote ravvicinate segnalano un match aperto.

Statistiche: potenza di Tirante contro la lotta di Fokina

Le statistiche del primo turno offrono un quadro chiaro delle condizioni dei due atleti. Alejandro Davidovich Fokina ha superato Damir Dzumhur in cinque set (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3). La vittoria testimonia la sua tenacia, ma i numeri rivelano criticità: 90 errori non forzati contro 77 vincenti indicano una grande incostanza.

Lo spagnolo ha mostrato vulnerabilità al servizio, vincendo solo il 44% dei punti con la seconda e salvando 14 palle break su 21 concesse. La sua percentuale di conversione delle palle break (9 su 28) evidenzia difficoltà nel capitalizzare le occasioni.

Agustin Tirante Thiago ha battuto Pablo Llamas Ruiz in quattro set (6-3, 7-6, 6-7, 6-0). L'argentino ha messo a segno 20 ace con un solo doppio fallo, vincendo l'83% dei punti con la prima di servizio e il 64% con la seconda, tenendo il 95% dei suoi turni di battuta. Ha affrontato solo 5 palle break, salvandone 4. Il rapporto tra vincenti (52) ed errori non forzati (30) è nettamente positivo. Tirante arriva alla sfida con i meccanismi oliati e fiducia nel servizio, mentre Fokina dovrà ridurre drasticamente gli errori per avanzare.

Ranking e precedenti: esperienza contro ascesa

Dal punto di vista della classifica mondiale, Alejandro Davidovich Fokina occupa la posizione numero 23 del ranking ATP con 1860 punti, confermando il suo status di giocatore consolidato. Agustin Tirante Thiago si trova alla posizione numero 60 con 887 punti, con un ranking in leggera discesa. Questo scenario mette in scena un top player esperto contro un avversario di classifica inferiore ma potenzialmente più in forma.

I due non si sono mai affrontati prima d'ora nel circuito maggiore. L'assenza di un precedente costringerà entrambi a studiare l'avversario nei primi game. L'estro e la varietà di colpi di Davidovich Fokina si contrapporranno alla potenza e alla solidità da fondocampo di Tirante sulla terra battuta, una superficie che potrebbe favorire scambi prolungati e premiare la resistenza dello spagnolo.

La partita si delinea come uno scontro di stili. Da una parte, l'imprevedibilità di Davidovich Fokina, capace di colpi geniali ma anche di passaggi a vuoto. Dall'altra, la solidità e la potenza di Tirante, un giocatore che ha costruito la sua vittoria sul servizio e su un gioco pulito. Sulla terra rossa parigina, la chiave potrebbe risiedere nella capacità dello spagnolo di limitare gli errori e di disinnescare il servizio dell'argentino, trasformando il match in una battaglia di scambi prolungati dove la sua maggiore fantasia potrebbe fare la differenza.