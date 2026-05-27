Il Napoli si trova al culmine di una fase cruciale per la scelta del suo prossimo allenatore, con il presidente Aurelio De Laurentiis impegnato in un serrato duello tra due profili distinti: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. I contatti con entrambi i tecnici sono stati avviati e il club si è imposto una scadenza perentoria: la decisione dovrà essere presa entro una settimana, prima della partenza del presidente per Los Angeles.

Il duello per la panchina: Allegri vs Italiano

Da una parte, Massimiliano Allegri, reduce dall'esonero dal Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions League, rappresenta la scelta della continuità e dell'esperienza comprovata.

Considerato da molti tifosi come un erede naturale di Antonio Conte per la sua capacità di vincere, Allegri vanta un palmarès di ben sei scudetti in carriera. I dirigenti del Napoli hanno già avuto un colloquio con il tecnico, e sembra che sia stata raggiunta un'intesa di massima per un contratto biennale, delineando un percorso di stabilità per il futuro della squadra.

Dall'altra parte, Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, incarna l'opzione della scommessa e dell'innovazione. I suoi agenti hanno recentemente incontrato i vertici del Napoli presso la sede della Filmauro, segnando un passo significativo nelle trattative. È atteso a breve un confronto con il Bologna per valutare le modalità di una rapida risoluzione del suo contratto, un passaggio fondamentale per liberare il tecnico e permettergli di abbracciare la nuova sfida partenopea.

Le valutazioni del club e la scadenza imminente

De Laurentiis sta attentamente raccogliendo tutte le informazioni necessarie su entrambi i candidati, ponderando con cura i pro e i contro di ciascun profilo. La scelta tra la solidità tattica e l'esperienza di Allegri e l'innovazione e il potenziale di Italiano è ancora apertissima, riflettendo la volontà del club di individuare la guida tecnica più adatta alle proprie ambizioni. Il presidente ha ribadito la sua deadline: entro una settimana, la decisione definitiva dovrà essere comunicata, prima del suo viaggio a Los Angeles, evidenziando l'urgenza di definire la questione.

Il confronto tra i due profili procede su più fronti: da un lato, i colloqui diretti o indiretti con l'entourage di Allegri per definire gli ultimi dettagli; dall'altro, gli incontri con gli agenti di Italiano e i prossimi sviluppi legati alla risoluzione del suo vincolo contrattuale con il Bologna.

L'obiettivo è chiaro: assicurare al Napoli un allenatore in grado di guidare il progetto sportivo con determinazione e visione.

Il casting finale per la panchina azzurra

Il casting per la panchina del Napoli si è ormai ristretto a questi due nomi di spicco. De Laurentiis, affiancato dal direttore sportivo e dall'amministratore delegato, ha condotto gli incontri con gli agenti dei due tecnici, fissando una scadenza precisa per la scelta finale. Anche una precedente telefonata esplorativa con Thiago Motta non ha modificato le convinzioni emerse nei giorni precedenti, confermando il focus esclusivo su Allegri e Italiano come uniche opzioni concrete per il futuro tecnico del club partenopeo.