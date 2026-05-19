Il Giudice sportivo ha ufficialmente annunciato le squalifiche che incideranno sull'ultima giornata del campionato di Serie A. Un totale di undici calciatori di diverse formazioni non potranno scendere in campo per l'incontro conclusivo della stagione, un appuntamento cruciale per la definizione di numerosi verdetti.

Tra i nomi di spicco che salteranno la gara figurano Wesley della Roma e Gleison Bremer della Juventus, entrambi elementi chiave per le rispettive squadre. La lista include anche tre calciatori della Lazio: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares.

Queste assenze rappresentano un colpo significativo per la squadra capitolina.

L'elenco completo dei giocatori fermati comprende inoltre Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuel Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Kamara dell'Udinese e Guillermo Maripán del Torino. Ciascuna di queste assenze potrebbe avere un peso specifico sull'esito delle partite e sugli obiettivi stagionali delle squadre coinvolte.

Impatto e Motivazioni delle Sospensioni

Le decisioni del Giudice sportivo giungono al termine della trentasettesima giornata di campionato, un turno che ha generato diverse situazioni disciplinari. Le squalifiche sono state comminate sia a seguito di espulsioni dirette, sia per l'accumulo di ammonizioni che hanno fatto scattare la diffida.

La loro incidenza si farà sentire in un momento chiave della stagione, quando ogni punto e ogni prestazione possono fare la differenza per le posizioni in classifica, le qualificazioni europee e la salvezza.

Per alcuni dei calciatori, le motivazioni e le conseguenze vanno oltre il semplice turno di stop. Nello specifico, per Wesley della Roma e Nicolò Rovella della Lazio, entrambi espulsi durante l'intenso derby di Roma, il Giudice sportivo ha stabilito anche l'applicazione di un'ammenda di 10.000 euro ciascuno. La sanzione pecuniaria è stata inflitta per aver colpito con una manata al volto un avversario, un gesto che, sebbene non abbia avuto gravi conseguenze fisiche, è stato ritenuto meritevole di ulteriore punizione.

Un caso particolare riguarda Luca Ranieri della Fiorentina. Il difensore viola è stato squalificato per aver rivolto una critica irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara mentre si trovava in panchina. Per gli altri otto calciatori inclusi nell'elenco, la misura disciplinare è scattata in conformità con il regolamento: essendo già in stato di diffida, l'ammonizione ricevuta durante le partite della trentasettesima giornata ha automaticamente comportato la sospensione per il turno successivo.