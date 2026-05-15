Il commissario tecnico Didier Deschamps ha ufficializzato la lista dei ventisei convocati della Francia per i prossimi Mondiali, presentando alcune scelte inattese che hanno generato discussione. Tra gli esclusi di rilievo figurano il portiere Lucas Chevalier e il centrocampista Eduardo Camavinga. Al loro posto, la nazionale francese vedrà l'ingresso di Robin Risser, Maxence Lacroix e Jean-Philippe Mateta, come anticipato dal titolo e sottotitolo originali.

Le scelte sorprendenti di Deschamps

Le decisioni del selezionatore hanno riservato diverse sorprese, in particolare per quanto riguarda i nuovi innesti.

Tra i pali, la scelta è caduta su Robin Risser, giovane portiere del Lens, che si unisce a Maignan e Samba come terzo estremo difensore. Il ventunenne Risser si è distinto come miglior portiere della Ligue 1 e la sua convocazione è stata favorita anche da un calo di rendimento di Chevalier, precedentemente al Paris Saint-Germain.

In difesa, Deschamps ha puntato su Maxence Lacroix, ventiseienne del Crystal Palace. Con due presenze in nazionale, Lacroix ha convinto il ct grazie alle sue prestazioni, in particolare nell’amichevole disputata contro la Colombia, dimostrando di poter essere un elemento affidabile per la retroguardia francese.

Il reparto offensivo, già ricco di talento, accoglie un'ulteriore novità con l'inserimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante anch'egli in forza al Crystal Palace.

La sua convocazione aggiunge ulteriore profondità a un attacco che si preannuncia tra i più temibili del torneo.

Il contesto mondiale e il futuro del ct

L’annuncio della rosa arriva a circa un mese dall’esordio della Francia nel torneo mondiale, fissato per il sedici giugno. La prima sfida vedrà i Bleus affrontare il Senegal a East Rutherford, nel New Jersey, un appuntamento cruciale per l'inizio del cammino iridato. Questa selezione, in gran parte, era già stata delineata durante il tour americano di marzo, offrendo un'indicazione chiara delle intenzioni del tecnico.

Il futuro di Deschamps alla guida della nazionale è già segnato: il ct lascerà il suo incarico al termine della competizione. Nonostante ciò, il suo obiettivo rimane quello di guidare la squadra al successo, potendo contare su un reparto offensivo di assoluta eccellenza.

La rosa vanta nomi del calibro del capitano Kylian Mbappé, del Pallone d’Oro Ousmane Dembélé, di Michael Olise e Marcus Thuram. A questi si aggiunge una promettente schiera di giovani talenti come Bradley Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki e Maghnes Akliouche, pronti a dare il loro contributo.

L'esclusione di Camavinga: le motivazioni

La mancata convocazione di Eduardo Camavinga rappresenta una delle decisioni più discusse. Le motivazioni sono legate a una stagione che il giovane centrocampista ha vissuto con difficoltà, caratterizzata da un impiego ridotto e da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità. Deschamps ha commentato la sua scelta, affermando: “Viene da una stagione difficile, in cui ha giocato meno per le lesioni.

È ancora giovane. Ho decisioni da prendere e una lista da finalizzare. Ma posso immaginare la sua delusione questa sera.”

Questa decisione riflette un attento equilibrio tra i criteri sportivi e le considerazioni umane, con l’obiettivo primario di forgiare un gruppo coeso e pienamente preparato ad affrontare le impegnative sfide del torneo mondiale, puntando sulla forma fisica e la stabilità dei convocati.