Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha definito la sfida contro il Genoa come la “gara che vale una stagione”, sottolineando l’importanza di essere “padroni del nostro destino”. Per la partita in programma al Via del Mare, cruciale per la salvezza in Serie A, Di Francesco ha chiesto una “squadra affamata”, evidenziando che si tratta dell’ultima occasione per centrare l’obiettivo stagionale.

La sfida decisiva per la salvezza

Di Francesco ha ricordato che il conto alla rovescia, iniziato dopo il fischio finale della gara contro il Sassuolo, è ormai giunto al termine.

L’obiettivo è chiudere i conti davanti a un Via del Mare “traboccante di entusiasmo”, trasformando la partita contro il Genoa in una vera e propria finale. Novanta minuti racchiuderanno il lavoro di dieci mesi di campionato.

Nell’ultima conferenza della stagione, il tecnico ha avvertito: “Le insidie sono dietro l’angolo, e Sassuolo insegna”. Ha ribadito che la gara va preparata con attenzione, consapevole delle numerose difficoltà, ma che l’esito dipenderà interamente dall’atteggiamento della squadra. “Ho chiesto ai ragazzi di pensare alla migliore versione del Lecce, condividendo paure e timori. Inutile nascondersi: ad oggi la gara contro il Genoa è la più importante della stagione”, ha dichiarato, caricando i suoi per l'incontro.

Concentrazione e condizione fisica

Il tecnico ha esortato i suoi calciatori a “azzannare questa partita”, giocando con un approccio simile a quello mostrato a Sassuolo. “Siamo padroni del nostro destino, e dobbiamo cercare di fare la partita giusta. Anche domani sarà necessario non perdere le proprie caratteristiche”, ha aggiunto, enfatizzando la necessità di mantenere la propria identità di gioco.

Di Francesco ha anche fornito aggiornamenti dall’infermeria: “Ramadani sta meglio, sarà della partita”. Ha poi specificato che “Pierotti è da valutare ma ho la soluzione pronta: al momento è l’unico che mi preoccupa, così come Banda, ma ha più difficoltà Pierotti”. La rifinitura del mattino sarà fondamentale per ottenere le ultime indicazioni decisive in vista dell’incontro.

Il confronto con Daniele De Rossi

Sulla panchina opposta, Di Francesco ritroverà Daniele De Rossi, suo ex calciatore. “Nella gara di andata c’era Vieira, poi è arrivato Daniele, un mio calciatore”, ha ricordato. Ha elogiato De Rossi, evidenziando il suo spessore lavorativo già da giocatore: “Era evidente il suo spessore dal punto di vista lavorativo, è stato un allenatore in campo, per me un riferimento. Era il mio capitano, mi ha lasciato tanto in quel ruolo e come giocatore: mi auguro di aver lasciato anche io qualcosa a lui”. Di Francesco ha concluso riconoscendo il buon lavoro di De Rossi: “Sta facendo un ottimo lavoro, sta attraversando un ottimo momento in questa fase”.

Contesto e scenario della sfida

La partita tra Lecce e Genoa, valida per l’ultima giornata di Serie A, si disputerà nello stadio Via del Mare. Il Lecce, attualmente al diciassettesimo posto in classifica, ha il proprio destino nelle mani: una vittoria garantirebbe la salvezza senza dover dipendere dai risultati delle altre squadre. Il Genoa, invece, avendo già raggiunto la salvezza, può affrontare la trasferta con maggiore serenità, puntando a chiudere la stagione in modo positivo.

Questo contesto rende ancora più cruciale l’atteggiamento richiesto da Di Francesco: una squadra affamata, concentrata e capace di esprimere al meglio le proprie caratteristiche sarà l’elemento determinante per raggiungere l’obiettivo stagionale della permanenza in Serie A.