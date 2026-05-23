Il campione serbo Novak Djokovic si appresta ad affrontare il Roland Garros con una rinnovata fiducia e una condizione fisica in chiara ripresa, dopo aver superato un periodo complicato. Il tennista, detentore di 24 titoli del Grande Slam, ha ammesso di aver attraversato “momenti difficili con il mio corpo negli ultimi sei-otto mesi”, ma ha dichiarato di sentirsi ora in buona forma e pienamente fiducioso, pronto a competere al massimo livello nel prestigioso torneo parigino. Questa fase di preparazione vede anche l'introduzione di un nuovo coach, un elemento chiave per la sua ambizione di continuare a scrivere la storia del tennis.

Il nuovo assetto tecnico e la preparazione sulla terra battuta

In vista degli impegni sulla terra rossa, Djokovic ha ufficializzato un significativo cambiamento nella sua guida tecnica, affidando il ruolo di nuovo allenatore all’amico e connazionale Viktor Troicki. Questo avvicendamento arriva dopo una fase di preparazione che ha visto il campione serbo disputare un solo incontro ufficiale sulla superficie lenta, una partita persa al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia contro il giovane Dino Prizmic. Nonostante la limitata attività agonistica sulla terra, la scelta di Troicki, ex numero dodici del mondo e figura di lunga data nel circuito, rappresenta una mossa strategica per affrontare al meglio le sfide del Roland Garros.

La collaborazione con Troicki non è una novità assoluta per Djokovic; l'ex tennista serbo aveva già fatto parte del suo staff tecnico in passato, contribuendo ad esempio al successo olimpico di Djokovic a Parigi 2024. Questo nuovo assetto tecnico è particolarmente rilevante in un momento cruciale della carriera di Djokovic, che punta con determinazione a conquistare il suo venticinquesimo titolo del Grande Slam. Un traguardo che lo consacrerebbe definitivamente come il tennista più titolato di sempre, superando ogni record. La sinergia con il nuovo coach e la condizione fisica in miglioramento sono considerate elementi fondamentali per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo nel cuore della capitale francese.

Strategia offensiva, fiducia ritrovata e la leggendaria difesa

A dispetto delle recenti difficoltà, Novak Djokovic ha evidenziato come gli ultimi dieci giorni di preparazione siano stati caratterizzati da segnali estremamente positivi, alimentando una solida fiducia ritrovata. Il campione ha espresso la volontà di adottare un approccio più offensivo in campo, cercando di "entrare di più nel gioco" e di prendere l'iniziativa negli scambi. Questa evoluzione tattica mira a massimizzare l'efficacia del suo gioco, pur mantenendo la consapevolezza delle proprie risorse fisiche.

Djokovic è infatti cosciente della fragilità del suo corpo, specialmente nelle partite lunghe e logoranti tipiche dei tornei del Grande Slam.

Tuttavia, questa consapevolezza non intacca la sua determinazione, poiché il serbo continua a confidare pienamente nella sua difesa leggendaria, un marchio di fabbrica che lo ha reso celebre e vincente sui campi di tutto il mondo. La combinazione di una strategia più aggressiva e la solidità difensiva, unita a una condizione fisica in costante miglioramento, lo rende un avversario temibile e un serio contendente per il titolo del Roland Garros.