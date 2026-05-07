Novak Djokovic, in occasione del suo debutto agli Internazionali al Foro Italico, ha affrontato un tema cruciale per il futuro del tennis: la questione dei premi nei tornei del Grande Slam. Il campione serbo ha espresso la sua profonda soddisfazione per l’attenzione crescente che le nuove generazioni di tennisti stanno dedicando a questa importante discussione, ribadendo il suo sostegno ai colleghi e apprezzando l’impegno delle nuove leve.

Il sostegno di Djokovic per l'equità dei montepremi

Il tennista serbo, noto per il suo impegno a favore dei diritti dei giocatori, ha dichiarato con fermezza: “Le nuove generazioni stanno arrivando.

Sono felice che i leader del nostro sport, come Sabalenka, siano disposti a farsi avanti e a comprendere a fondo le dinamiche della politica tennistica, le sue sfumature e ciò che è necessario fare non solo per il suo benessere, ma per quello di tutti”. Con queste parole, Djokovic ha voluto sottolineare ancora una volta la sua posizione, già espressa in diverse occasioni, a favore di una maggiore equità nella distribuzione dei montepremi e di tutele più ampie per tutti i giocatori. Le sue rivendicazioni si estendono non solo agli aspetti economici, ma anche a garanzie fondamentali come l'assistenza sanitaria e i fondi pensionistici, elementi essenziali per la sicurezza e la stabilità della carriera di un atleta professionista.

Il dibattito sui ricavi dei Grandi Slam

Il tema dei premi nei tornei del Grande Slam è attualmente al centro di un acceso dibattito all'interno del circuito tennistico. Un nutrito gruppo di tennisti di spicco, tra cui lo stesso Djokovic e la giovane stella Coco Gauff, ha manifestato apertamente la propria insoddisfazione per la quota di ricavi complessivi destinata ai giocatori. I dati evidenziano una disparità significativa: al Roland Garros, ad esempio, i giocatori riceverebbero meno del 15% dei ricavi generati dall'evento, una percentuale che viene giudicata insufficiente e non proporzionata al valore e all'attrattiva che essi stessi contribuiscono a creare per il torneo. Gli organizzatori dei maggiori eventi, pur riconoscendo la necessità di adeguamenti, hanno risposto sottolineando un costante aumento del montepremi totale.

Tuttavia, i giocatori ribadiscono che tale crescita non è affatto proporzionata all’incremento esponenziale delle entrate complessive dei tornei, alimentando così la richiesta di una revisione più equa e trasparente della distribuzione.

La questione dei ricavi al Roland Garros

La disamina delle cifre relative al Roland Garros rivela una tendenza preoccupante per gli atleti. La quota di ricavi complessivi destinata ai giocatori ha subito una diminuzione, passando dal 15,5% registrato nel 2024 al 14,9% previsto per l'edizione del 2026. Questo calo si verifica nonostante un significativo aumento del montepremi totale, che ha raggiunto i 61,7 milioni di euro, con un incremento del 10%. I tennisti denunciano con forza che, pur a fronte di entrate complessive in costante crescita per gli organizzatori, la loro quota percentuale non segue lo stesso trend positivo.

Questa dinamica alimenta ulteriormente la richiesta di una revisione strutturale e di una maggiore trasparenza nella ripartizione dei proventi, al fine di garantire una distribuzione più equa e sostenibile per tutti i partecipanti al circuito professionistico.