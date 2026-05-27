Novak Djokovic ha superato un ostacolo impegnativo al Roland Garros, conquistando il secondo turno dopo una battaglia estenuante durata oltre tre ore e ventotto minuti. Il tennista serbo ha affrontato il francese Valentin Royer in un incontro che ha messo alla prova la sua resistenza. Djokovic ha prevalso con il punteggio finale di 6-3, 6-2, 6-7, 6-3, nonostante un match point mancato nel tie-break del terzo set, un episodio che ha prolungato significativamente la sfida sulla terra rossa parigina.

La difficile battaglia sulla terra rossa

L'inizio della partita ha visto il ventiquattro volte campione Slam imporsi con la sua consueta autorità.

Djokovic si è aggiudicato i primi due set con relativa facilità, mostrando un controllo del gioco che sembrava preannunciare una chiusura rapida dell'incontro. La sua performance iniziale ha evidenziato la determinazione a procedere nel torneo con fermezza.

Tuttavia, la sfida ha preso una piega inaspettata nel terzo set. Djokovic ha avuto l'opportunità di chiudere l'incontro, disponendo di un match point cruciale nel tie-break. Nonostante l'occasione, il serbo non è riuscito a concretizzare, permettendo a Royer di capitalizzare il momento. Il tennista francese ha saputo approfittare dell'errore, vincendo il tie-break e riaprendo completamente la partita, portando la tensione a livelli elevati e costringendo Djokovic a un ulteriore sforzo.

Nel quarto set, il campione serbo ha dimostrato tutta la sua lucidità e la sua incrollabile determinazione. Ritrovando il suo ritmo e la sua precisione, Djokovic si è imposto con un netto 6-3, assicurandosi così il passaggio al turno successivo. La vittoria è stata il frutto di una notevole resistenza fisica e mentale, una prova di forza in condizioni che hanno messo a dura prova entrambi i giocatori sul campo.

Verso il terzo turno

Al terzo turno del Roland Garros, Novak Djokovic affronterà il vincitore dell'incontro tra il brasiliano Joao Fonseca e il croato Dino Prizmic. La sua preparazione per la prossima fase del torneo sarà fondamentale dopo questa lunga e dispendiosa partita.

Traguardi storici nel Grande Slam

Con questa recente vittoria, Novak Djokovic ha stabilito un nuovo record storico nel mondo del tennis. È diventato il primo tennista a disputare ben 120 partite in un torneo del Grande Slam, superando così il primato precedentemente detenuto da Roger Federer. Questo traguardo sottolinea la sua longevità e la sua presenza costante ai massimi livelli delle competizioni più prestigiose. Il bilancio del serbo nei Major si attesta ora su 103 vittorie e 17 sconfitte, un dato che testimonia la sua straordinaria carriera.

Inoltre, questa partecipazione segna la sua ventunesima presenza consecutiva al terzo turno del Roland Garros. Questo dato eccezionale evidenzia la sua incredibile costanza e la sua capacità di mantenere prestazioni di altissimo livello anno dopo anno su uno dei campi più esigenti del circuito tennistico internazionale.