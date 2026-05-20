Novak Djokovic ha ufficializzato la nomina di Viktor Troicki come suo capo allenatore per il Roland Garros. La decisione, confermata direttamente dal tennista serbo, segna l'affidamento a una figura di grande fiducia per affrontare il prestigioso torneo parigino. Troicki, ex numero dodici del mondo e attuale capitano della nazionale serba di Coppa Davis, è stato già avvistato al fianco di Djokovic durante una sessione di allenamento al Roland Garros, dove il campione serbo si è preparato con Alexander Zverev.

La collaborazione tra Djokovic e Troicki affonda le radici in una lunga amicizia, iniziata fin dall'infanzia e consolidata da numerosi momenti condivisi in carriera.

Troicki ha già giocato un ruolo cruciale nella recente conquista dell'oro olimpico da parte di Djokovic a Parigi nel 2024, un trionfo che ha rafforzato il loro legame sia professionale che personale. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite un post su Instagram di Djokovic: "Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore... Viktor Troicki", parole che sottolineano la profonda intesa e la nuova guida tecnica per il torneo francese.

Un legame consolidato e la sfida del Roland Garros

La scelta di Troicki simboleggia un ritorno alle origini per Djokovic, che si prepara alla sua ventiduesima partecipazione agli Open di Francia, un torneo che ha già conquistato per tre volte. Il 2024 non si è rivelato un anno facile per il campione serbo, che ha partecipato a soli tre tornei e ha registrato una sconfitta nell'unica partita giocata sulla terra battuta agli Open d’Italia a Roma.

L'inserimento di Troicki nel suo team potrebbe quindi rappresentare una svolta significativa in vista dell'imminente impegno parigino.

Oltre alla sua carriera di giocatore di alto livello, Troicki ha già dimostrato le sue doti come allenatore e motivatore, guidando la Serbia in Coppa Davis e affiancando Djokovic durante le Olimpiadi. La loro profonda intesa, rafforzatasi nel corso degli anni, potrebbe rivelarsi un fattore determinante per affrontare con successo le sfide del Roland Garros.

Collaborazioni passate e prospettive future

La presenza di Troicki al fianco di Djokovic è stata notata già durante le sessioni di allenamento a Parigi, indicando una collaborazione già avviata in vista del torneo.

Sebbene Djokovic abbia avuto in passato brevi collaborazioni con altri ex giocatori serbi, come Nenad Zimonjić e Dušan Vemić, resta da stabilire se l'attuale intesa con Troicki sarà una soluzione temporanea o l'inizio di un progetto più a lungo termine. Il successo olimpico già condiviso sulla stessa superficie parigina potrebbe rappresentare un elemento propizio per le prestazioni del campione serbo al Roland Garros.

Affidarsi a un amico di lunga data e a un professionista esperto come Troicki evidenzia la volontà di Djokovic di ritrovare serenità e motivazione in una fase cruciale della stagione. Gli appassionati di tennis attendono ora con interesse di scoprire se questa nuova combinazione porterà i risultati desiderati sui prestigiosi campi di Parigi.