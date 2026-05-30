Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale italiana, ha espresso una chiara apertura all'eventualità di un commissario tecnico straniero, affermando che tale scelta “non è un problema” per la squadra azzurra. Il numero uno ha sottolineato l'importanza che chiunque ricopra l'incarico si dedichi completamente alla maglia azzurra, con la massima professionalità e impegno.

La delusione del Mondiale e la ripartenza

Durante una conferenza stampa tenutasi a Coverciano, Donnarumma ha affrontato vari argomenti cruciali, a partire dalla dolorosa mancata qualificazione al Mondiale.

Ha descritto questa profonda delusione come “una ferita” che, nonostante il dolore ancora vivo, “ci farà bene portarcela dietro per un po’, per il futuro”, come stimolo ineludibile per la rinascita del calcio italiano. Il capitano ha poi chiarito la sua immediata disponibilità per le prossime due amichevoli, in programma contro Lussemburgo e Grecia, sotto la guida di Silvio Baldini, attuale ct ad interim. “Da capitano, dopo che ho avuto la notizia che ci sarebbe stato Baldini come ct, mi sono sentito di fargli una chiamata e dargli la mia disponibilità, poi è stato lui a decidere, gli ho solo detto che se avesse avuto bisogno io sarei stato disponibile”, ha spiegato, evidenziando il suo senso di responsabilità verso la squadra.

Apertura al tecnico straniero: una visione pragmatica

Ribadendo con fermezza il concetto relativo al futuro tecnico della Nazionale, Donnarumma ha enfatizzato la sua visione pragmatica: “Non è un problema se ci sarà un ct straniero. Chi verrà dovrà fare tutto per questa Nazionale, chi verrà già saprà quanto sia importante la maglia azzurra”. Questa dichiarazione sottolinea una mentalità orientata esclusivamente all'obiettivo e alla performance, al di là della nazionalità del selezionatore. L'importante, per il capitano, è che la guida tecnica sia in grado di infondere la giusta motivazione e di riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale.

Il futuro della Nazionale e il peso della mancata qualificazione

Il portiere del Manchester City ha posto l'accento sulla necessità impellente di ripartire con forza, puntando con decisione sul gruppo e sui giovani talenti convocati per gli impegni del 3 e 7 giugno. “Alcuni ragazzi ci dovranno dare una mano perché saranno il futuro”, ha dichiarato, guardando con fiducia alla nuova generazione di calciatori che dovranno portare avanti il progetto azzurro. La ferita del Mondiale mancato, tuttavia, rimane un peso emotivo significativo. Donnarumma ha confessato apertamente il suo stato d'animo: “È stata una delle sensazioni più brutte della mia vita, mi è caduto il mondo addosso dopo l’ultimo rigore”.

Ha aggiunto che troverà estremamente difficile seguire il torneo da casa, prevedendo di “staccare la spina e ripartirà a metà luglio, anzi il 20, dopo la finale”, con un tocco di amara ironia che rivela la profondità della sua delusione.

Il rapporto con Guardiola e le decisioni federali

In merito a un possibile coinvolgimento di Pep Guardiola nella guida tecnica della Nazionale, Donnarumma ha mantenuto una posizione di riserbo, pur esprimendo grande stima per l'allenatore del Manchester City. “Con lui non ho parlato della possibilità di allenare la Nazionale, non spetta a me questa decisione, spetta al presidente che verrà”, ha precisato, rimarcando chiaramente come la scelta del futuro commissario tecnico sia di competenza esclusiva della federazione e non oggetto di discussioni personali. Questa puntualizzazione ribadisce la gerarchia delle decisioni e il rispetto dei ruoli all'interno del sistema calcistico.