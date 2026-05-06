Il cantautore Enrico Ruggeri ha omaggiato l’amico Evaristo Beccalossi, scomparso dopo un anno di gravi problemi di salute. Ruggeri ha espresso il suo dolore con parole toccanti: "L’abbraccio di ieri sera è stato uno dei più strazianti della mia vita. Arrivederci Fantasista". Nel 1996, aveva dedicato a Beccalossi il brano "Il fantasista", uno dei suoi pezzi più noti, a testimonianza di un legame profondo.

Saluto e ricordo

Ruggeri ha salutato di persona Beccalossi, con un'immagine che li ritrae abbracciati. Nel suo messaggio, ha scritto: "Due ragazzi che crescendo sono rimasti uno accanto all’altro.

Hai portato il sorriso in ogni luogo che hai attraversato, sono fiero di te: del Campione si parlerà per sempre, l’uomo sarà luce per chi ti ha conosciuto".

Musica e calcio: un legame

Il gesto di Ruggeri testimonia un legame profondo tra musica e calcio, incarnato da Evaristo Beccalossi, il "Fantasista". Il tributo del cantautore restituisce l’immagine di un’amicizia sincera e duratura, che ha saputo trascendere il tempo e le difficoltà.

Ultimo incontro e stima

Per l'ultimo saluto, Ruggeri ha viaggiato da Pescara a Brescia, dimostrando la profondità del suo affetto. Il cantautore ha dichiarato: "Eravamo uno l’idolo dell’altro, prendeva la vita con serietà e carattere". Questo sottolinea il rispetto e l'ammirazione reciproca del loro rapporto, un'amicizia salda fino alla scomparsa di Beccalossi.