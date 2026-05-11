Eur Spa, società proprietaria del Palazzo dello Sport di Roma, ha comunicato di aver ricevuto le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati all’utilizzo dell’impianto per alcune gare della stagione 2026/2027 del campionato di Serie A di basket.

La società ha precisato che le proposte sono arrivate entro la scadenza prevista e che sono attualmente in corso le verifiche e le attività istruttorie necessarie per valutarle.

Il Palazzo dello Sport: un impianto strategico per Roma

Il Palazzo dello Sport, situato nel quartiere EUR di Roma, rappresenta una struttura storica e polifunzionale di grande importanza per la capitale.

La sua locazione per la stagione 2026/2027 offre un'opportunità strategica per valorizzare l'impianto, garantendone la piena fruizione nel contesto del prestigioso campionato di Serie A di basket. La struttura è da sempre un punto di riferimento per eventi sportivi e culturali di rilievo, contribuendo al dinamismo della città.

Storia e architettura del PalaEUR

Conosciuto anche come PalaEUR o PalaLottomatica, il Palazzo dello Sport è un'icona architettonica della città eterna. Fu progettato dai celebri architetti Marcello Piacentini e Pierluigi Nervi in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960. La sua struttura distintiva, caratterizzata da una maestosa cupola e una facciata in vetro, è universalmente riconosciuta come un capolavoro dell'architettura razionalista del Novecento.

Nel corso degli anni, ha ospitato innumerevoli eventi, dai grandi appuntamenti sportivi ai concerti e alle manifestazioni culturali di portata nazionale e internazionale, consolidando il suo ruolo centrale nel panorama degli eventi romani.