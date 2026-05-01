La Formula 1 è tornata in pista a Miami dopo una pausa di cinque settimane dal Gran Premio del Giappone. Durante questo periodo, sono state introdotte modifiche regolamentari con l'obiettivo di migliorare lo spettacolo in qualifica e la sicurezza. Nonostante gli sforzi, le reazioni dei piloti sono state contrastanti, evidenziando una partecipazione limitata alle decisioni e un diffuso senso di insoddisazione.

Le nuove regole e il loro impatto

Durante la pausa, la FIA, la Formula 1, i team e i costruttori di motori hanno concordato una serie di aggiustamenti tecnici che debuttano a Miami.

L'obiettivo principale è rendere le qualifiche più avvincenti e ridurre i rischi legati alle alte velocità in curva, specialmente dopo l'incidente di Oliver Bearman in Giappone. Tra le novità, spiccano l'aumento del limite di “super clipping” da 250 kW a 350 kW e la riduzione del recupero energetico in qualifica da 8 MJ a 7 MJ. È stato inoltre implementato un sistema di sicurezza per le partenze: in caso di accelerazione anomala, l'MGU-K si attiva automaticamente per garantire una spinta minima, e luci lampeggianti avvisano i piloti retrostanti.

Le voci dei piloti: tra ironia e critiche

Lewis Hamilton ha espresso la sua frustrazione per la scarsa influenza dei piloti nelle decisioni regolamentari, sottolineando: “non abbiamo un posto al tavolo” e invitando a una maggiore collaborazione tra piloti, FIA e F1.

Oscar Piastri, durante la conferenza stampa al Hard Rock Stadium, ha scherzato: “Posso ancora chiamarmi pilota di F1! È sempre bello dirlo. La cosa che mi piace meno? È difficile trovare qualcosa di negativo…”. Ha poi aggiunto che guidare una vettura del 2008 lo ha spinto a riflettere sul valore di recuperare alcuni aspetti del passato per il futuro dello sport.

Lance Stroll si è mostrato tra i più critici, definendo le modifiche “solo un cerotto” e lamentando che le attuali vetture non consentono di spingere al massimo senza preoccuparsi della gestione delle batterie. Ha ricordato con nostalgia le monoposto V8 e V10, descrivendole come più leggere, agili e sonore, e ha sottolineato che guidare una F3 è stato “mille volte più divertente”.

Max Verstappen ha minimizzato l'impatto delle modifiche, definendole “una carezza” e auspicando cambiamenti ben più sostanziali per la prossima stagione.

Lando Norris ha condiviso il sentimento generale, affermando che è “difficile per chiunque dire che si diverta a guidare queste vetture quanto quelle delle generazioni precedenti”.

Il dibattito sulle regolamentazioni future

Le modifiche introdotte sono il risultato di un confronto tra FIA, team, costruttori e piloti, avviato dopo le prime tre gare della stagione e l'incidente di Bearman. L'obiettivo era rendere le qualifiche più naturali e migliorare la sicurezza, riducendo il ricorso a tecniche come lift-and-coast e super clipping. Le misure sono state approvate all'unanimità e sono operative a Miami. Tuttavia, nonostante gli appelli a limitare le critiche pubbliche e a evidenziare gli aspetti positivi dello sport, le sue maggiori stelle non sembrano del tutto placate dalle ultime novità.