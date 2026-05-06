Il weekend del Gran Premio di Miami ha segnato un punto di svolta nella stagione di Formula 1, con l’introduzione di aggiornamenti significativi da parte di McLaren, Ferrari e Red Bull. Su un circuito caratterizzato da forti frenate e lunghi rettilinei, le nuove regolamentazioni hanno reso le qualifiche più naturali e apprezzate dai piloti, mentre le scuderie hanno sfruttato l’occasione per testare le ultime evoluzioni tecniche.

McLaren ha mostrato subito i frutti del proprio lavoro, con Lando Norris capace di conquistare la pole position e guidare una doppietta nella Sprint, prima di cedere il passo a Kimi Antonelli in una gara domenicale combattuta fino all’ultimo.

Red Bull, grazie alla capacità di Max Verstappen di restare agganciato al gruppo di testa nella Sprint, ha confermato i progressi del nuovo pacchetto tecnico. Ferrari, pur avendo portato il maggior numero di novità, ha continuato a soffrire per il deficit di potenza del proprio motore, mostrando difficoltà soprattutto nella seconda parte di gara.

Mercedes resta il riferimento, ma la concorrenza si avvicina

Nonostante non abbia introdotto un pacchetto di aggiornamenti importante come i rivali, Mercedes si è confermata ancora una volta imbattuta nelle gare domenicali. La squadra tedesca ha puntato su un’ottimizzazione dell’assetto e della gestione della vettura, mantenendo un vantaggio più legato alla preparazione che alla pura prestazione.

Il risultato è stato un equilibrio tra i primi quattro team, con la sensazione che chiunque potesse ambire almeno al podio.

La domanda che si pongono ora gli addetti ai lavori è se la lotta al vertice sia davvero più serrata o se le squadre stiano semplicemente seguendo tempistiche di sviluppo differenti. "Il pacchetto Red Bull rappresenta un passo avanti definitivo", hanno dichiarato dal team, mentre in casa Ferrari si lavora per migliorare la costanza di rendimento e sfruttare al meglio le nuove componenti.

Prossime sfide e nuovi aggiornamenti in arrivo

Lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento in calendario, il Gran Premio del Canada, dove sono attese ulteriori novità tecniche. McLaren porterà la seconda parte dell’aggiornamento iniziato a Miami, Mercedes punta a un importante sviluppo aerodinamico, mentre Ferrari potrebbe cercare nuove opportunità di potenziamento del motore secondo le regole ADUO.

Red Bull, dal canto suo, continuerà a lavorare su telaio e aerodinamica per colmare il gap con i rivali.

La stagione entra così in una fase cruciale, con la battaglia dello sviluppo che promette di intensificarsi e di ridefinire, gara dopo gara, i valori in campo tra i top team.