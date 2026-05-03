Francesco Farioli firma un traguardo memorabile nella sua giovane carriera: il suo Porto è campione del Portogallo. La vittoria per 1‑0 contro l’Alverca consegna ai Dragões il trentunesimo titolo nazionale con due giornate d’anticipo, scatenando le celebrazioni per il tecnico toscano, al suo primo trofeo a soli trentasette anni.

Dominio in Primeira Liga e percorso internazionale

Il Porto ha dominato la Primeira Liga con ottantacinque punti in trentadue partite, con ventisette vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, sessantaquattro gol segnati e appena quindici subiti.

Il margine di vantaggio è stato netto: nove punti sul Benfica di Mourinho e dodici sullo Sporting Lisbona. Farioli, dopo quattro anni lontano dall’Italia – con esperienze in Turchia, Nizza e Ajax – ha stupito tutti con una stagione impeccabile.

Le parole del tecnico, il rinnovo e la rivincita personale

“Fin dall’inizio il discorso verteva sul non dimenticare da dove veniamo, le cicatrici che tutti portiamo, quello che dovevamo dimostrare” ha dichiarato Farioli dopo il successo. “Quelle cicatrici ci hanno aiutato a creare un legame fortissimo durante la stagione. Abbiamo avuto dei momenti felici, cose ben più grandi del calcio, ma siamo sempre stati uniti, come una famiglia. Il successo si misura anche dalla grandezza degli avversari, quello che abbiamo fatto è stato incredibile.

Con tanto duro lavoro da parte della squadra, da parte di tutti”.

Il trionfo arriva dopo un prolungamento contrattuale firmato in gennaio: il Porto ha confermato Farioli alla guida tecnica fino al 30 giugno 2028. Il campionato vinto rappresenta il primo titolo da allenatore per Farioli, dopo una stagione amara all’Ajax, dove aveva perso un campionato apparentemente già vinto. Il successo con il Porto segna dunque una rivincita personale e una consacrazione nel panorama europeo.