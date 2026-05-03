Francesco Farioli scrive una pagina indimenticabile: il suo Porto è campione del Portogallo grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Alverca, consegnando ai Dragões il trentunesimo titolo nazionale con due giornate d’anticipo. Una stagione dominata dall’inizio alla fine, traguardo storico per l’allenatore toscano, che a soli 37 anni festeggia il suo primo trofeo.

Un trionfo di numeri e identità

Il Porto torna sul tetto del Portogallo dopo quattro anni, guidato da un tecnico con un percorso internazionale tra Turchia, Nizza, Ajax e Porto. La squadra ha chiuso il campionato con 85 punti in 32 partite, frutto di ventisette vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta.

Con sessantaquattro gol segnati e appena quindici subiti, a testimonianza della miglior difesa del torneo. Nove i punti di vantaggio sul Benfica di Mourinho, dodici sullo Sporting.

Le parole di Farioli: un legame familiare

Dopo il trionfo, Farioli ha così commentato la filosofia alla base del successo: “Fin dall’inizio il discorso verteva sul non dimenticare da dove veniamo, le cicatrici che tutti portiamo, quello che dovevamo dimostrare. Quelle cicatrici ci hanno aiutato a creare un legame fortissimo durante la stagione. Abbiamo avuto dei momenti felici, cose ben più grandi del calcio, ma siamo sempre stati uniti, come una famiglia. Il successo si misura anche dalla grandezza degli avversari, quello che abbiamo fatto è stato incredibile.

Con tanto duro lavoro da parte della squadra, da parte di tutti”.

L'eco del trionfo in Italia

Il successo di Farioli non è passato inosservato anche alla stampa sportiva italiana. Ventuno anni dopo Giovanni Trapattoni con il Benfica, un italiano torna a vincere il campionato portoghese, questa volta con il Porto. Il trionfo è arrivato grazie a una stagione perfetta, caratterizzata da ritmo insostenibile e miglior difesa del torneo. La vittoria aritmetica è stata sigillata il 2 maggio, con la rete decisiva di Bednarek allo stadio Do Dragão.