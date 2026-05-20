Un nuovo progetto dedicato all'inclusione sociale dei lavoratori con disabilità è stato presentato a Napoli, presso la palestra dell'Associazione Kodokan Sport. L'iniziativa, intitolata 'Insieme possiamo cambiare il mondo', nasce dalla sinergia tra Scholas Occurrentes, Inail Campania e la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), con l'obiettivo primario di offrire nuove opportunità di crescita e benessere attraverso la disciplina della Paraboxe.

Il percorso formativo, specificamente rivolto a dieci lavoratori con disabilità, si fonda su un metodo innovativo di accompagnamento che coinvolge attivamente istituzioni, territorio e famiglie.

La Paraboxe, riconosciuta ufficialmente dal Comitato Italiano Paralimpico e promossa dalla FPI, costituisce il fulcro del progetto. Le lezioni sono tenute dal tecnico federale Donato Cosenza, con la supervisione del Consigliere Federale Biagio Zurlo. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di apprendere le tecniche fondamentali della boxe seguendo i preziosi consigli del Campione e Ambassador FPI Vincenzo Mangiacapre, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012.

Obiettivi e voci dei protagonisti

La neo-direttrice regionale Inail Campania, Adele Pomponio, ha enfaticamente dichiarato l'importanza di questa iniziativa: "Ogni nuovo percorso che intraprendiamo è un momento significativo per tutti noi.

Siamo tra i primi in Italia ad avviare i nostri assistiti alla Paraboxe, nella profonda convinzione che lo sport possa abbattere ogni tipo di barriera". Anche il Vice Presidente FPI Rosario Africano ha espresso grande soddisfazione per il progetto: "Siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa e ci impegneremo affinché i corsisti possano aspirare anche a diventare pugili o tecnici sportivi di Paraboxe. Il pugilato deve rappresentare un mezzo potente per la resilienza, l'empowerment e il reinserimento sociale, restituendo ai partecipanti benessere psico-fisico, forza, motivazione e autostima".

Mario Del Verme, Coordinatore Internazionale Sport di Scholas Occurrentes, ha ricordato come questa proficua sinergia fosse già stata sperimentata in passato, sottolineando la volontà di rilanciare l'azione educativa attraverso la Paraboxe: "Nel segno della continuità, attraverso i tre linguaggi universali 'testa, cuore e mani', abbiamo voluto rilanciare questa azione sinergica, inserendo in ambito educativo e disciplinare la Paraboxe per la rinascita sociale degli assistiti INAIL Campania".

Sviluppo e successi della Paraboxe italiana

Il movimento della Paraboxe in Italia continua a registrare importanti e significativi traguardi. Recentemente, la Federazione Pugilistica Italiana ha classificato la prima atleta donna, Rossella Chirillo di Cosenza, e il primo atleta standing, Giuseppe Mondello, originario della Toscana e residente a Pistoia. Questi risultati eccezionali testimoniano la crescita costante della disciplina e l'impegno della FPI per rendere il pugilato sempre più accessibile e inclusivo. Mondello, allenato dal tecnico federale Simone Vannuzzi presso la ASD Dinamika Special Boxe di Firenze, è atteso per il suo esordio in un match di esibizione a Sesto Fiorentino, un evento che rappresenta un ulteriore e fondamentale passo verso una piena integrazione sportiva.

La Paraboxe si conferma così uno strumento estremamente efficace per abbattere pregiudizi e barriere, promuovendo una visione della diversità come un elemento naturale e valorizzando appieno le capacità intrinseche di ogni atleta, indipendentemente dalle condizioni fisiche.