Il Gran Premio di Miami 2026 segna la ripresa della stagione di Formula 1 dopo una pausa di cinque settimane, dovuta al rinvio delle gare in Bahrain e Arabia Saudita. Questo intervallo è stato fondamentale per le scuderie, che hanno sfruttato il tempo per introdurre aggiornamenti tecnici significativi. L'obiettivo principale è recuperare terreno nei confronti di Mercedes, la squadra dominatrice delle prime tre gare dell'anno.

Mentre la maggior parte dei team ha presentato pacchetti di sviluppo estesi, Aston Martin non ha introdotto nuove componenti.

Mercedes e Haas hanno optato per modifiche minori, come un'ala supplementare sul terminale di scarico o revisioni ai freni. Al contrario, Ferrari, McLaren e Red Bull hanno scelto di intervenire in modo massiccio su molteplici aree delle rispettive monoposto, puntando a un rilancio decisivo nella competizione.

Ferrari, McLaren e Red Bull: innovazioni aerodinamiche

La Ferrari si è distinta per l'ampiezza degli aggiornamenti, intervenendo su undici aree chiave. Le novità includono modifiche all'endplate e alla carrozzeria dell'ala anteriore, alle sospensioni anteriori, al fondo, al bordo del fondo, al diffusore, alla sospensione posteriore, alla beam wing, alla staffa dello scarico e all'ala posteriore con i relativi endplate.

Questi interventi mirano a un "aumento del carico su tutta la finestra operativa". La revisione della carenatura del tirante posteriore e dell'innovativa ala di scarico è pensata per "fornire un gradiente di pressione favorevole al diffusore, in modo efficiente". L'ala posteriore è stata aggiornata per massimizzare la riduzione della resistenza in rettilineo, pur mantenendo il carico in curva.

Anche la McLaren ha introdotto un corposo pacchetto di aggiornamenti. Le modifiche riguardano le strutture degli angoli anteriore e posteriore, la carrozzeria, le prese d'aria dei sidepod, nuovi sfoghi di raffreddamento, il fondo e il bargeboard, oltre a una nuova ala posteriore. L'obiettivo è migliorare la condizione dei flussi e l'efficienza aerodinamica complessiva, con un focus sull'interazione tra il fondo e la carrozzeria.

La Red Bull, dopo un avvio di stagione difficile, ha risposto con cambiamenti significativi. Sono state introdotte nuove ali anteriore e posteriore, carrozzeria delle ruote anteriori, un nuovo fondo, copertura motore, sospensione posteriore e carrozzeria delle ruote posteriori. Il team ha evidenziato che "la geometria rivista del bib del fondo si adatta alle modifiche della struttura anteriore del fondo, fondendosi con il sidepod fino a incontrare la copertura motore". Questo è finalizzato a estrarre più carico e mantenere la stabilità del flusso a valle. Il meccanismo dell'ala posteriore è stato rivisto per consentire una "maggiore escursione in modalità rettilineo".

Le strategie di sviluppo degli altri team a Miami

La Williams ha adottato soluzioni simili a Ferrari per la staffa di scarico, aggiungendo un nuovo fondo, sidepod, copertura motore e modifiche aerodinamiche posteriori. Racing Bulls ha portato nuove ali anteriore e posteriore, aggiornamenti al bordo del fondo e ai condotti dei freni posteriori. Audi ha presentato componenti che interessano il tamburo freno anteriore, la sospensione anteriore, il bordo del fondo e il diffusore. Alpine ha proseguito lo sviluppo con condotti freno anteriori rivisti, nuovi supporti per la telecamera sul muso, sospensione posteriore modificata e una nuova ala posteriore con aletta. Infine, Cadillac, il team più recente in griglia, ha svelato il suo primo pacchetto di aggiornamenti, che include una nuova ala anteriore, profili flap aggiornati, bargeboard riprofilato, un nuovo fondo e diffusore, oltre a carenature della sospensione posteriore.

Questa intensa attività di sviluppo sottolinea la determinazione delle squadre a ridurre il divario con Mercedes, che rimane il punto di riferimento tecnico. Le diverse strategie adottate, tra chi dettaglia ogni componente e chi raggruppa le innovazioni, rendono il Gran Premio di Miami un banco di prova cruciale per valutare l'efficacia delle nuove soluzioni e ridefinire le gerarchie in pista.