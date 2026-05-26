Il Consiglio federale della FIGC, riunitosi a Roma, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025, che si chiude con un significativo risultato positivo di esercizio pari a 145.768 euro. Questo traguardo finanziario sottolinea la solidità della gestione federale, evidenziando un margine operativo lordo (MOL) di quasi 17 milioni di euro.

Il valore della produzione per l'anno 2025 si è attestato a 214,3 milioni di euro. Tale risultato è stato sostenuto principalmente da diverse fonti di entrata strategiche, tra cui spiccano i proventi derivanti da sponsorizzazioni e diritti televisivi, i ricavi generati dall'organizzazione degli eventi della nazionale maschile, le quote associative, i contributi erogati da Sport e Salute e le risorse provenienti dalla mutualità generale.

Parallelamente, i costi di produzione hanno raggiunto i 203,7 milioni di euro. Di questi, una quota preponderante di 146,7 milioni è stata destinata all'attività sportiva, mentre 50,7 milioni hanno coperto i costi di funzionamento. La differenza tra valore e costi di produzione ha determinato un margine operativo lordo (MOL) di 16,9 milioni di euro. Il risultato ante imposte si è attestato a 13,9 milioni, culminando nel già citato risultato di esercizio positivo di oltre 145 mila euro.

La gestione finanziaria in vista del 2026

In un contesto che vede la mancata qualificazione della Nazionale italiana al Mondiale 2026, il segretario generale Marco Brunelli ha presentato un'accurata analisi di revisione della gestione economico-finanziaria per l'anno a venire.

L'obiettivo primario di questa iniziativa è mettere in sicurezza i conti federali attraverso una mirata riduzione dei costi, senza tuttavia compromettere gli impegni e le progettualità avviate di recente.

Questa strategia mira a porre le basi per una revisione di budget migliorativa. Grazie alle misure proposte, la perdita prevista per il 2026 si attesterebbe a poco meno di un milione di euro, un dato significativamente inferiore rispetto ai 6,6 milioni di perdita che erano stati inizialmente previsti nel documento di previsione approvato all'inizio dell'anno. Ciò dimostra un approccio proattivo e prudente nella gestione delle risorse federali.

Continuità e risultati positivi: il bilancio 2024

La solidità finanziaria della FIGC non è un evento isolato. Già nel bilancio consuntivo del 2024, la Federazione aveva registrato un risultato positivo di esercizio pari a 2 milioni di euro, con un valore della produzione che aveva raggiunto i 224 milioni di euro, segnando una crescita rispetto all'anno precedente (2023).

In quell'occasione, il presidente Gabriele Gravina aveva sottolineato come tali risultati fossero un "segnale di una federazione moderna e attenta allo sviluppo della progettualità". Aveva inoltre annunciato importanti iniziative, tra cui l'istituzione di un Osservatorio sulla violenza contro gli arbitri e l'introduzione di maggiori garanzie per l'acquisizione di società in Lega Pro.

Questi elementi confermano una continuità nella gestione economica virtuosa e la capacità della FIGC di mantenere risultati finanziari positivi anche in anni caratterizzati da sfide sia sportive che organizzative.