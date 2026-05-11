Il tennista francese Arthur Fils ha rassicurato i suoi fan, annunciando il via libera per il Roland-Garros. Reduce da un ritiro precauzionale a Roma per un problema all'anca, ha comunicato la notizia sui social. Con un messaggio diretto, Fils ha dichiarato: “Felt something during the match in Rome. I ran all the tests with the team and everything is clear. Already back to work for Paris. Thanks for the messages”. L'annuncio ha dissipato le preoccupazioni, confermando la sua determinazione per l'importante appuntamento parigino.

Il Contesto dell'Infortunio a Roma

Il ritiro di Arthur Fils dal torneo di Roma aveva destato preoccupazione. L'episodio si era verificato nel primo set contro Andrea Pellegrino, quando un dolore all'anca lo aveva costretto ad abbandonare il campo. La decisione era stata presa per evitare aggravamenti. L'annuncio del nulla osta medico è giunto l'undici maggio, dal suo account Twitter. Nel messaggio, il tennista ha spiegato di aver effettuato tutti gli accertamenti con il suo team, ottenendo l'idoneità per riprendere gli allenamenti per il torneo parigino. Gli esami hanno confermato l'assenza di problemi, permettendogli di tornare in campo.

Verso il Roland-Garros: La Ripresa degli Allenamenti

Con il via libera medico, Arthur Fils si è immediatamente immerso nella preparazione per il Roland-Garros.

Il suo ritorno al lavoro è stato rapido e determinato, segno della sua motivazione a competere nel torneo. Il messaggio sui social non è stato solo un annuncio, ma anche un ringraziamento a chi gli ha manifestato supporto. La sua enfasi sul fatto che “tutto è chiaro” e la sua dichiarazione di essere già focalizzato sulla preparazione per Parigi evidenziano la sua resilienza e determinazione a presentarsi almeglio sulla terra rossa francese.

Il Precedente Infortunio alla Schiena nel 2025

La carriera di Arthur Fils non è nuova agli infortuni. Nel 2025, il tennista francese aveva affrontato una frattura da stress alla parte bassa della schiena, che lo costrinse a ritirarsi prima del terzo turno del Roland-Garros e a saltare Wimbledon.

Quell'esperienza lo spinse a una revisione del suo approccio, rafforzando il team medico-fisioterapico e modificando l'alimentazione. Dedicò molte ore alla riabilitazione, dimostrando disciplina. Questa esperienza ha contribuito a forgiare la sua attuale consapevolezza e la rapidità con cui ha gestito l'attuale infortunio all'anca, affrontando con professionalità gli accertamenti necessari.