Il Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) si è riunito oggi a Roma, evidenziando un marcato interesse da parte dei club italiani per il nascente progetto NBA Europe. L'iniziativa, destinata a ridisegnare il panorama del basket continentale, ha catalizzato l'attenzione dei partecipanti. Il presidente Gianni Petrucci ha espresso un chiaro auspicio: “finalmente si possa ricostituire un sistema basket europeo chiaro e un calendario internazionale che, nel rispetto della salute degli atleti, assicuri loro la possibilità di giocare con le proprie Nazionali, alimentando, nell’interesse di tutti, la passione dei fan e l’attenzione degli sponsor”.

Questo sottolinea la volontà di creare un ambiente più equilibrato e sostenibile per il futuro della pallacanestro.

Durante la seduta odierna, il Consiglio ha approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2025. Un momento di particolare rilievo è stato dedicato alle congratulazioni rivolte a diverse squadre per i loro successi sportivi. La Famila Wuber Schio è stata celebrata per la conquista del suo quattordicesimo scudetto, un traguardo storico. Analogamente, la Givova Scafati ha ricevuto plausi per la sua promozione in Serie A1. Infine, sono state riconosciute anche CLV‑Limonta Costa Masnaga ed E‑Work Faenza per il loro accesso alla Serie A1 femminile, ottenuto al termine di intensi playoff.

Nuove sinergie e tavoli di confronto

Nell'ottica di rafforzare la collaborazione e affrontare sfide comuni, è stato istituito un tavolo di lavoro congiunto tra la FIP e la Lega Basket Serie A. Questa iniziativa mira a creare un forum permanente per discutere e risolvere questioni di reciproco interesse, promuovendo una gestione più sinergica del basket italiano. Parallelamente, è stato definito un accordo quadro di fondamentale importanza che coinvolge diverse entità chiave del settore: la Legabasket femminile (LBF), i Giocatori Italiani Basket Associati (GIBA), l'Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro (USAP) e l'Associazione Dirigenti Sportivi Pallacanestro (ADISP). Tale accordo intende armonizzare gli interessi delle diverse componenti, garantendo maggiore stabilità e rappresentanza.

Il progetto NBA Europe: visione e obiettivi

Il progetto NBA Europe, frutto di una collaborazione strategica tra la NBA e la FIBA, si propone di istituire una nuova lega professionistica maschile sul territorio europeo. Questa lega sarà concepita per integrarsi armonicamente nel panorama cestistico continentale esistente, senza sostituirlo. Un aspetto cruciale del modello è che le squadre partecipanti manterranno la piena facoltà di competere nei rispettivi campionati nazionali, con un sistema di accesso alla lega europea basato esclusivamente sul merito sportivo. L'obiettivo primario di questa iniziativa è il rafforzamento e lo sviluppo del basket europeo a 360 gradi. Ciò include il sostegno a nuove accademie, l'implementazione di programmi specifici per la crescita di giocatori, allenatori e arbitri, e la promozione di una crescita strutturale complessiva del movimento.

La NBA e la FIBA hanno presentato questo modello come una strategia chiave per estendere la popolarità del basket in Europa e accelerarne significativamente la crescita, promettendo un futuro più dinamico e competitivo per lo sport nel continente.