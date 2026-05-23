La Fiorentina ha concluso la stagione di Serie A con un pareggio per 1-1 contro l'Atalanta, in un match disputato allo stadio Artemio Franchi. L'ultima giornata di campionato ha visto la squadra viola portarsi in vantaggio nel finale del primo tempo grazie al gol di Piccoli. Il risultato di parità è stato poi fissato nel finale di gara da un'autorete di Comuzzo.

La cronaca dell'incontro

Il primo tempo ha visto la Fiorentina sbloccare il risultato. L'attaccante Piccoli, servito da Brescianini, ha calciato da posizione defilata sul primo palo, sorprendendo l'incerto Sportiello e siglando il vantaggio.

Nella ripresa, all'ottantaduesimo minuto, l'Atalanta ha trovato il gol del pareggio. Comuzzo, nel tentativo di anticipare Scamacca su un traversone di Zappacosta, ha sfortunatamente deviato il pallone nella propria porta, ristabilendo la parità.

Reazioni dei tifosi

Al fischio finale, i tifosi della Fiorentina hanno manifestato il loro malumore per una stagione considerata deludente, accogliendo la squadra con sonori fischi. Nonostante la contestazione, non sono mancati i cori di sostegno per l'allenatore Vanoli, a testimonianza di una fiducia ancora presente nei confronti della guida tecnica, nonostante le difficoltà.

Dinamiche del match

L'Atalanta ha creato più occasioni da gol durante la partita, mostrando maggiore incisività offensiva.

Tuttavia, i tentativi della squadra orobica sono stati spesso vanificati dalle decisive parate di Christensen, il portiere viola, che ha salvato la propria porta in più circostanze. La Fiorentina, pur avendo mantenuto il controllo del gioco, non è riuscita a capitalizzare le proprie opportunità. Questa incapacità di concretizzare ha contribuito alla chiusura della stagione tra i fischi del proprio pubblico.