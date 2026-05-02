Giancarlo Fisichella ha ricordato Alex Zanardi, evidenziando il loro legame di stima e amicizia. Con dolore per lo sport italiano, Fisichella ha espresso il suo dispiacere, definendo Zanardi un punto di riferimento come persona e pilota. "Con Alex abbiamo corso sulle stesse piste, c’era un rapporto di stima e amicizia reciproco. Quella di oggi è una brutta notizia per l’Italia", ha dichiarato Fisichella, rimarcandone l'importanza fin dagli esordi.

Fisichella ha raccontato che Zanardi fu uno dei suoi idoli nella sua crescita sportiva. "Era uno dei miei idoli: quando correvo in kart vedevo quei piloti più grandi di me che facevano la differenza e lui era uno di quelli, era un punto di riferimento", ha aggiunto.

La condivisione della Formula 1 nel 1999, in scuderie diverse, fu per Fisichella un momento indimenticabile. "Aver condiviso con lui la F1 è stato incredibile, così come anche altre categorie. Era una persona e un pilota diverso da tutti gli altri. Era unico, ha dato l’esempio a tutti e ci ha insegnato tante cose. Sono triste e dispiaciuto per quello che gli è successo, non meritava questo ma lo dobbiamo accettare: per questo il ricordo va a lui e alla sua famiglia."

Il consiglio profetico di Zanardi

Fisichella ha condiviso un ricordo personale dei suoi quattordici anni. Durante una gara in Francia nelle formule giovanili, in difficoltà dopo le eliminatorie, trovò la forza di reagire grazie alle parole di Zanardi.

"Stavo vincendo il mio primo mondiale in Francia a 14 anni: andavo molto forte, ma avevo avuto problemi nelle eliminatorie. Mi sono ritrovato così nel ripescaggio, chi vinceva quello veniva preso per la finale. Allora Zanardi venne da me e mi disse di stare tranquillo, di non attaccare subito e che avevo tutto il tempo per recuperare. Me lo disse proprio: ‘Vedrai che arrivi tra i primi due’. Così fu e lo ringraziai. Per me era un eroe e aver sentito quelle parole da lui è stata una forza in più per vincere quella gara."

L'eredità di Alex Zanardi

Il ricordo di Fisichella evidenzia il valore sportivo di Zanardi e la sua capacità di ispirare le nuove generazioni. La figura di Zanardi rimane un esempio di determinazione e umanità, con un segno profondo tra colleghi e appassionati. Le parole di Fisichella testimoniano un legame autentico e la sua influenza nel trasmettere valori importanti.