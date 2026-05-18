Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha tracciato la rotta per il Foro Italico: dovrà incarnare il futuro dell’eccellenza anche a livello tecnologico. L’obiettivo è completare il nuovo impianto Centrale entro gli Internazionali del 2028, rendendolo capace di ospitare diciotto discipline.

Il Centrale: vetrina per il Made in Italy

Durante il lancio del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina, Nepi Molineris ha enfatizzato il ruolo del nuovo Centrale come vetrina per il made in Italy. Questi eventi, ha spiegato, sono fondamentali affinché le aziende italiane possano replicare il successo internazionale.

Ha inoltre ricordato che l'attuale concezione dell'impianto è debitrice ai Mondiali di nuoto del 2009 e all'allora presidente Barelli.

Strategia: unire atleti ed eventi

La strategia di Sport e Salute, ha illustrato l'AD, mira a connettere atleti di spicco, come Paltrinieri e Diaz, con grandi eventi. L'intento è creare la migliore esperienza possibile, valorizzando l'eccellenza del Foro Italico, sia paesaggistica che tecnologica. Un grande evento, ha concluso, è promozione del made in Italy e vetrina per le aziende italiane che aspirano alla crescita globale.

Il piano di riqualificazione del Foro Italico

Il piano di riqualificazione del Foro Italico prevede un investimento di circa 160 milioni di euro su venti ettari.

Il nuovo Centrale avrà una copertura mista, fissa e mobile, e una capienza tra 12.400 e 12.500 posti. L’intervento include recupero di mosaici storici, aumento del 25% delle aree verdi e trasformazione in un parco urbano aperto tutto l’anno, con spazi polifunzionali per sport, concerti ed eventi culturali.

Il progetto, promosso da Sport e Salute, include la Casa delle Armi, che diventerà spazio multifunzionale per mostre e convegni. L’interesse internazionale è già evidente: NBA Europe valuta il nuovo Foro Italico come possibile sede per una futura squadra europea dal 2027.