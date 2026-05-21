Il campione mondiale del salto in lungo, Mattia Furlani, si prepara a scendere nuovamente in pedana sabato a Xiamen per la seconda attesissima tappa della Wanda Diamond League. Questo appuntamento segue di appena una settimana la sua straordinaria prestazione a Keqiao, dove ha realizzato un impressionante salto di 8,43 metri, segnando un esordio stagionale di altissimo livello e confermando il suo eccellente stato di forma.

Furlani e i suoi avversari a Xiamen

Il giovane lunghista reatino, reduce da un inizio di stagione che lo ha visto protagonista con la misura di 8,43 metri, affronterà a Xiamen un parterre di avversari di caratura internazionale.

La competizione si preannuncia serrata e di grande interesse per gli appassionati di atletica leggera. Tra i nomi di spicco che si contenderanno il podio figurano atleti del calibro di Bozhidar Saraboyukov, Tajay Gayle, Wayne Pinnock e Liam Adcock. A rendere la sfida ancora più avvincente sarà la presenza del campione olimpico e tre volte iridato, Miltiadis Tentoglou, un'assenza notata nella precedente gara di Keqiao e che ora aggiunge un ulteriore livello di prestigio e competitività alla manifestazione.

Prossimi impegni e altre stelle dell'atletica

La tappa di Xiamen rappresenta un cruciale banco di prova per Furlani, un'occasione significativa per consolidare la sua forma e misurarsi con i migliori del mondo in vista degli impegni futuri.

Dopo questo impegno in Cina, l'atleta è atteso alla sua prima gara europea del circuito, il prestigioso Golden Gala Pietro Mennea, che si terrà il 4 giugno nella cornice storica di Roma. Ma il meeting di Xiamen non sarà solo all'insegna del salto in lungo: la gara del lancio del peso vedrà la partecipazione di un'altra eccellenza italiana, il campione europeo Leonardo Fabbri. Fabbri arriva a questo appuntamento forte di una prestazione di 22,50 metri registrata a febbraio e di un recente 21,88 metri ottenuto nel meeting di Savona, promettendo spettacolo e grandi risultati anche in questa disciplina.

Xiamen: un palcoscenico fisso per la Diamond League

Xiamen si conferma come una sede di riferimento per il circuito mondiale della Diamond League, ospitando la seconda tappa dell'edizione 2026.

L'evento si svolgerà sabato 23 maggio presso il moderno stadio Egret, una struttura all'avanguardia inaugurata nel 2023 e progettata specificamente per accogliere manifestazioni sportive di alto livello. La città cinese ha consolidato la sua posizione come sede fissa del circuito, offrendo un contesto ideale e infrastrutture eccellenti per le competizioni internazionali. È importante sottolineare che, a differenza di quanto accaduto a Keqiao, la gara di salto in lungo maschile a Xiamen è pienamente inserita nel programma ufficiale del meeting e sarà valida ai fini della classifica generale del circuito, conferendo maggiore peso e importanza ai risultati ottenuti dagli atleti in gara.