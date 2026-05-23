Il campione del mondo di salto in lungo, Mattia Furlani, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro durante la tappa di Xiamen della Diamond League. L'infortunio, avvenuto nel corso del quarto tentativo, ha costretto l'atleta ad abbandonare la gara, venendo trasportato via in barella. Questo imprevisto solleva serie preoccupazioni per il prosieguo della sua stagione agonistica, che si preannunciava ricca di impegni e aspettative.

Dettagli e prime valutazioni dell'infortunio

Secondo i primi accertamenti effettuati in Cina, la diagnosi è una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.

Il problema si è manifestato in modo acuto e improvviso proprio durante la fase di volo del quarto salto. Questo evento ha costretto Furlani a interrompere immediatamente la sua performance e a lasciare lo stadio in barella, visibilmente dolorante e preoccupato per l'entità del danno subito.

Il rientro in Italia per ulteriori accertamenti

Nelle prossime ore, Mattia Furlani farà rientro in Italia. Sarà accompagnato dalla madre e dal suo allenatore, Khaty Seck, per sottoporsi a ulteriori accertamenti strumentali. L'obiettivo è valutare con la massima precisione l'esatta entità dell'infortunio e, di conseguenza, definire un piano di recupero dettagliato e i tempi necessari per il suo ritorno all'attività agonistica.

Questi esami saranno cruciali per la pianificazione della riabilitazione.

Contesto della gara e impatto sulla stagione

La tappa di Xiamen della Diamond League aveva visto Furlani protagonista di un'ottima prestazione prima dell'incidente. Nei suoi primi tre salti, aveva già registrato misure significative: 8,07, 8,13 e un eccellente 8,28 metri. Questi risultati lo avevano posizionato temporaneamente in zona podio, dimostrando la sua eccellente forma fisica. L'infortunio ha però interrotto bruscamente questa promettente progressione, lasciando aperti numerosi interrogativi sul suo possibile forfait al Golden Gala di Roma, in programma il 4 giugno, uno degli appuntamenti più attesi.

La diagnosi iniziale di lesione di primo grado al bicipite femorale destro, seppur non gravissima, richiede attenzione e cautela.

Gli esami che verranno effettuati al rientro in Italia saranno fondamentali per chiarire l'effettiva entità del danno e stabilire con certezza i tempi di recupero. Questo infortunio rappresenta indubbiamente un duro colpo per la stagione di Mattia Furlani, che fino a quel momento stava vivendo un momento di grande forma e si preparava a importanti sfide internazionali.