Alcune manifestazioni sportive raccontano molto più di una classifica. La sesta edizione della “Coppa La Serra”, andata in scena presso la Piscina La Serra di Ivrea, domenica 24 maggio, ha dimostrato ancora una volta come lo sport giovanile possa diventare un motore di crescita, partecipazione e comunità.

La Gara Nuoto Esordienti si è svolta con un equilibrio tra divertimento e competizione. Oltre centoventi piccoli atleti si sono cimentati in quarantasette gare. Tribune gremite di famiglie, applausi, emozioni e medaglie. Numeri importanti, certo.

Ma il vero successo della manifestazione organizzata dalla SSD Fitness Underground è stato soprattutto umano.

Il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, che ha assistito a tutte le gare, ha simbolicamente riconosciuto questo messaggio premiando non soltanto alcuni vincitori, ma idealmente tutti i bambini e le bambine scesi in vasca. Perché il successo, nello sport giovanile, non coincide sempre con il primo posto. A volte si misura nel coraggio di partire dai blocchi di partenza, nella voglia di riprovarci dopo un errore, nella gioia di una medaglia conquistata insieme ai propri amici.

In un periodo storico in cui molte realtà sportive hanno dovuto affrontare difficoltà enormi come pandemie, chiusure e aumento dei costi energetici, vedere una piscina piena di bambini pronti a gareggiare rappresenta un segnale forte e positivo.

Dietro ogni corsia non c’è soltanto una competizione: c’è un lavoro quotidiano fatto di sacrificio, passione e presenza educativa.

Le parole della Presidente Elena Lucchini

Le parole della Presidente Elena Lucchini raccontano bene questo percorso: anni di impegno per costruire un ambiente sano, inclusivo e capace di accogliere bambine, bambini, ragazze e ragazzi di diverse nazionalità non solo come atleti ma anche come persone. Ed è proprio questo il punto centrale. Spesso lo sport giovanile viene osservato soltanto attraverso il risultato finale, il cronometro o la medaglia. Ma nella categoria Esordienti il vero obiettivo per gli organizzatori non è creare campioni nel minor tempo possibile, ma imparare a stare insieme, confrontarsi, superare le proprie paure, scoprire il valore della costanza e dell’impegno.

Tra i 6 e i 13 anni il nuoto non è soltanto tecnica. È aggregazione, crescita emotiva, costruzione della fiducia in sé stessi. È il tifo dei compagni, l’abbraccio dei genitori dopo una gara, la felicità semplice di sentirsi parte di una squadra.

La presidente, ringrazia il primo cittadino per la sua presenza "un grazie soprattutto agli istruttori e al personale che hanno contribuito al successo della manifestazione: Anna Chiara Prandi, Lucrezia Manganiello, Letizia Livranghi, Paolo Visone, Jenny Giagnorio, Barbara Aresta e Vittorio Chiaverina"

Un’importanza che va ben oltre il contesto sportivo

In piscina si educa al rispetto, alla disciplina, alla collaborazione. Si insegna ai ragazzi che ogni atleta ha i propri tempi e che il valore di una persona non dipende esclusivamente da una vittoria.

Ed è forse questo il messaggio più importante lasciato dalla Coppa La Serra: lo sport funziona davvero quando insegna ai ragazzi a crescere divertendosi. Al termine della manifestazione tutti gli atleti hanno ricevuto medaglie e premi