La campionessa in carica del Roland Garros, Coco Gauff, quarta testa di serie, è stata sorprendentemente eliminata al terzo turno da Anastasia Potapova. L'incontro, una vera battaglia ricca di colpi di scena, si è svolto sabato e si è concluso con il punteggio di 4-6, 7-6(1), 6-4 a favore della tennista russa. Questa sconfitta interrompe la difesa del titolo della statunitense dopo due ore e trentanove minuti di gioco intenso.

Gauff, visibilmente frustrata in campo, ha faticato a replicare la solidità mostrata in allenamento sotto la pressione del match.

Dopo aver conquistato il primo set, la statunitense ha avuto l'opportunità di chiudere l'incontro in due parziali. Tuttavia, avanti di due punti, ha commesso un doppio fallo cruciale e un errore su un drop shot, concedendo a Potapova di rimontare e aggiudicarsi quattro punti consecutivi che hanno ribaltato le sorti della partita. "Penso di aver perso nello stesso modo a Roma come qui, il che non è positivo", ha dichiarato Gauff al termine dell'incontro, esprimendo un senso di déjà vu. "Non vuoi mai perdere nello stesso modo due volte di fila, e invece è successo... Ho combattuto, ho dato tutto, ma non credo di aver giocato come volevo nei momenti cruciali".

Le voci delle protagoniste

Anastasia Potapova, ventottesima testa di serie, ha manifestato grande soddisfazione per la sua vittoria significativa.

"Non ho parole ora. Sono estremamente felice e orgogliosa di me stessa per essere rimasta lì a lottare fino all'ultimo punto. Coco è una vera campionessa, la rispetto molto", ha affermato la russa. Potapova, che all'inizio della stagione era fuori dalla top 100, ha messo a segno ben 29 vincenti, di cui 16 di rovescio, conquistando così la sua terza vittoria in cinque confronti diretti contro Gauff.

Per Gauff, questa eliminazione precoce segna la più rapida uscita di una campionessa in carica al Roland Garros dal 2022. La tennista statunitense ha tuttavia chiarito che la pressione di difendere il titolo non ha influito sul suo gioco come in passato. "Penso che agli US Open abbia pesato molto di più, ma questa volta no", ha spiegato.

"Non ero particolarmente nervosa... dopo quell'esperienza, non ci ho più pensato molto".

Dinamiche del match e prospettive future

La partita ha visto entrambe le giocatrici alternare momenti di grande intensità e difficoltà. Potapova ha dimostrato una notevole resilienza, rischiando di subire un doppio break nel primo set, ma riuscendo poi a reagire con un tennis aggressivo e determinato dopo aver perso il parziale iniziale. Gauff, dal canto suo, ha evidenziato ancora una volta la sua capacità di lottare nei momenti difficili, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio nel set decisivo, lasciando sfuggire l'opportunità di chiudere l'incontro.

Ora, Anastasia Potapova affronterà Anna Kalinskaya per un posto nei quarti di finale del torneo, un traguardo importante per la sua carriera.

"Credo di aver avuto altre grandi vittorie, ma questa è sicuramente tra le prime tre. L'atmosfera su questo campo è incredibile", ha commentato Potapova, sottolineando l'importanza di questo successo. Per Coco Gauff, invece, questa sconfitta si aggiunge a uscite simili registrate anche a Roma e Madrid, e la sfida principale sarà riuscire a convertire la solidità mostrata in allenamento anche nei momenti chiave dei prossimi tornei.