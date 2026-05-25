A Las Vegas ha preso il via una competizione sportiva senza precedenti, soprannominata i 'Giochi del doping', dove l’uso di sostanze per migliorare le prestazioni è non solo consentito, ma costituisce parte integrante del format. Questo esperimento di sport potenziato, che legalizza il potenziamento sotto controllo medico, ha immediatamente scatenato forti reazioni e polemiche da parte delle principali autorità antidoping globali.

Contesto e Regolamento Innovativo

La manifestazione si svolge presso il Resorts World di Las Vegas e vede la partecipazione di atleti di alto livello in diverse discipline, tra cui nuoto, atletica e sollevamento pesi.

A differenza delle competizioni tradizionali, in questo contesto è ammesso l’uso di sostanze vietate, purché avvenga sotto una rigorosa supervisione medica. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di spingere il corpo umano oltre i limiti convenzionali, trasformando di fatto il doping in un elemento accettato e spettacolare dello sport.

Vasto Dissenso e Critiche Accese

Le reazioni negative non si sono fatte attendere. La WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) ha definito il progetto 'pericoloso e irresponsabile', lanciando un monito sui rischi di normalizzazione dell’uso di sostanze dopanti e sul potenziale impatto negativo sui giovani atleti. Anche il Comitato Olimpico Internazionale ha condannato fermamente l’iniziativa, etichettandola come un 'tradimento di tutto ciò che rappresentiamo'.

Esperti medici hanno espresso seri dubbi sulla reale sicurezza di un uso controllato di queste sostanze, evidenziando i rischi a breve e lungo termine per la salute degli atleti.

Premi, Investitori e Dettagli Organizzativi

Il montepremi in palio è estremamente significativo, con cifre che si aggirano sui decine di milioni di dollari complessivi e bonus fino a un milione per chi stabilisce un record mondiale. Tra i finanziatori dell'evento figurano nomi noti del mondo tecnologico e politico, come Peter Thiel e Donald Trump Jr., i quali sostengono l’iniziativa come una nuova frontiera dello sport e della biotecnologia. L’evento ha attirato circa quaranta atleti, inclusi ex olimpionici, e si svolge in una struttura appositamente allestita che comprende piscina, pista e pedana per il sollevamento pesi.

Il montepremi totale è stimato in 25 milioni di dollari, con premi fino a 500.000 dollari per evento e bonus di un milione per i record mondiali.

Le critiche più aspre si concentrano sulla potenziale compromissione della salute degli atleti e sull’integrità dello sport. La WADA continua a mettere in guardia dal rischio che il doping possa essere normalizzato tra i giovani, mentre gli esperti medici sollevano interrogativi sull’efficacia della supervisione medica nel prevenire danni a lungo termine per i partecipanti.