I cantieri per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 stanno registrando progressi significativi, con il PalaRicciardi che si appresta a diventare uno degli impianti di atletica indoor più grandi e all'avanguardia d’Europa. Questo avanzamento è stato evidenziato dal commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, che ha condiviso sui social le immagini dell'opera ormai completata nella sua struttura principale. Parallelamente, i lavori allo Stadio del Nuoto procedono spediti, sebbene un recente furto di cavi elettrici abbia rappresentato una battuta d'arresto, richiedendo il riacquisto e la reinstallazione del materiale sottratto.

PalaRicciardi: un'eccellenza europea per l'atletica

Il PalaRicciardi, infrastruttura cruciale per le gare di atletica indoor dei Giochi del Mediterraneo, è ormai prossimo al completamento. La sua struttura è stata interamente montata e la copertura ultimata, confermando la sua vocazione a diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale. La rapidità di realizzazione e le sue dimensioni lo proiettano tra i maggiori impianti sportivi del continente, pronto a ospitare le prestigiose competizioni previste per l'evento del 2026.

Stadio del Nuoto: progressi e l'impatto del furto

Anche lo Stadio del Nuoto, un'altra infrastruttura chiave, mostra un avanzamento notevole. La struttura è ora completamente coperta e pannellata, e gli impianti di climatizzazione sono in fase di ultimazione.

Questo permetterà alle piscine di essere pronte per accogliere le discipline di nuoto, pallanuoto e nuoto pinnato, garantendo condizioni ottimali per gli atleti. Tuttavia, il cantiere è stato recentemente colpito da un furto: ignoti hanno sottratto cavi elettrici appena installati dall’impresa incaricata dei lavori. Questo episodio, che comporterà il riacquisto e la reinstallazione del materiale, rappresenta un ostacolo temporaneo al cronoprogramma.

Monitoraggio e preparazione per i Giochi 2026

La preparazione per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026, è costantemente monitorata. A fine aprile, sono stati condotti sopralluoghi tecnici che hanno visto la partecipazione del vicepresidente facente funzioni del Comitato internazionale, Mehrez Boussayene, insieme al commissario Ferrarese.

Le verifiche hanno interessato diversi siti strategici, tra cui lo Stadio del Nuoto, con l'obiettivo di valutare l'avanzamento dei lavori e assicurare il pieno rispetto del cronoprogramma in vista dell'importante appuntamento sportivo internazionale.