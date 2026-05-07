Venerdì 8 maggio parte, con la 1^ tappa, il Giro d’Italia 2026. Come già accaduto lo scorso anno, la corsa parte fuori dai confini nazionali. Le prime tre giornate, infatti, si svolgono in Bulgaria.

Il percorso della 1^ tappa

La 1^ tappa del Giro d’Italia 2026 prende il via da Nessebar, cittadina che conta circa 15 mila abitanti e che si affaccia sul Mar Nero. Da qui, i ciclisti percorrono i 147 km che li portano fino a Burgas, dove è posizionato il traguardo.

Il percorso è quasi totalmente pianeggiante. I primi km costeggiano la costa, fino al passaggio a Burgas, proprio accanto all'arrivo.

Da qui ci si sposta verso Sozopol. Nella cittadina è presente un circuito lungo 22 km e che è affrontato per due volte di fila dai ciclisti.

Proprio lungo tale circuito sono previsti gli unici saliscendi della frazione, compresi i due Gran Premi della Montagna, entrambi di 4^ categoria e posizionati a Cape Agalina. Il primo è incontrato al km 84, il secondo al km 106.

Una volta superato il circuito, il gruppo si mette in marcia verso il traguardo, posto nel centro di Burgas. I km finali sono affrontati su strade larghe e pianeggianti. Gli ultimi 1000 metri presentano una leggera pendenza, con l'ultima curva posta ad appena 300 metri dall'arrivo.

Jonathan Milan fra i favoriti

La 1^ tappa del Giro d'Italia 2026 non presenta grosse difficoltà e si presta benissimo ai velocisti.

Molto probabilmente, infatti, alla fine della tappa la Maglia Rosa sarà indossata da uno degli sprinter.

Le speranze italiane, a tal proposito, sono riposte su Jonathan Milan. Il corridore della Lild-Treck, campione olimpico a Tokyo 2021 nell'inseguimento a squadre, torna quest'anno al Giro d'Italia dopo l'assenza della passata edizione. Nel 2024, invece, ha vinto ben tre tappe, oltre alla Maglia Ciclamino.

Nei pressi della partenza, i ciclisti si riuniscono per le firme dalle 12:10. La partenza dal km 0, invece, è in programma dalle 14:00. Fra le 16:24 e le 16:38 dovrebbe essere attraversato il Red Bull KM, traguardo intermedio che assegna ai primi che lo superano dei punti bonus valevoli per la classifica generale. L'arrivo, infine, è in programma intorno alle 17:10.