Domenica 10 maggio si svolge la 3^ tappa del Giro d'Italia 2026. La frazione è lunga 175 km e chiude la tre giorni della corsa in Bulgaria.

Una salita impegnativa situata a 70 km dall'arrivo

La 3^ tappa del Giro d'Italia prende il via da Plovdiv, città che conta oltre 300 mila abitanti e che è posta nella Bulgaria meridionale. Da qui, il gruppo affronta una prima parte di frazione contraddistinta da una costante, seppur leggera, pendenza.

La tappa entra nel vivo con la salita al Borovets Pass, stazione sciistica situata ad un'altezza di oltre 1300 metri.

L'ascesa ha una durata di 9,2 km, con una pendenza media del 5,4% e con picchi che arrivano all'11%. La salita, un Gran Premio della Montagna di 2° categoria, è senz'altro molto ostica, ma rischia di essere ininfluente ai fini della tappa.

I corridori, nella 3^ tappa del Giro d'Italia 2026, iniziano la discesa a 70 km dal traguardo. Una distanza molto ampia, che dovrebbe essere sufficiente per ricucire eventuali distanze fra i corridori e che dovrebbe permettere al gruppo di andare a riprendere un'eventuale fuga.

Gli orari

Gli ultimi km della 3^ tappa del Giro d'Italia non presentano, almeno sulla carta, particolari difficoltà. Gli 8 mila metri prima del traguardo sono formati quasi esclusivamente da una strada rettilinea e in leggera discesa.

Caratteristiche, queste, che potrebbero favorire alte velocità nel gruppo. L'arrivo, situato fra le vie della capitale bulgara Sofia, è preceduto da un ultimo km pianeggiante. Le condizioni meteo non destano particolari preoccupazioni: lungo il tragitto è previsto bel tempo.

Nella terza tappa, le attenzioni sono tutte riposte sul nostro connazionale Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Treck è intenzionato a trionfare in quello che si prospetta essere il secondo arrivo in volata della 109esima edizione del Giro d'Italia.

Per quel che concerne gli orari, l'apertura delle firme è prevista a partire dalle ore 11:35 circa. Alle 12:05 è in programma la partenza da Plovdiv, mentre l'ascesa al Borovets Pass dovrebbe svolgersi fra le 15:35 e le 15:50. I primi corridori al traguardo, infine, dovrebbero giungere intorno alle 17:00.