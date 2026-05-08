Sabato 9 maggio si svolgerà la 2° tappa del Giro d'Italia 2026, che da Burgas porta il gruppo fino a Veliko Tarnovo. In totale, i corridori devono percorrere 221 km, che presentano le prime insidie della corsa, fra salite impegnative e piccoli tratti in pavè.

Tre Gran Premi della Montagna lungo il tragitto

La 2° tappa del Giro d'Italia 2026 si articola nel cuore della Bulgaria, attraversando i Balcani. Dopo la partenza dal centro di Burgas, già sede dell'arrivo della frazione che ha aperto la 109esima edizione della corsa, i corridori affrontano una prima parte che, sulla carta, è poco impegnativa.

Fino al km 100, infatti, si corre lungo tratti per lo più pianeggianti e su strade larghe, che non dovrebbero insidiare più di tanto i ciclisti. Dopo il passaggio a Silven, la frazione diventa decisamente più impegnativa, con una serie di salite e discese che potrebbero dar fastidio a più di qualche corridore.

Al km 116 è affrontata la salita di Byala Pass, seguita, al km 134, da quella di Vratnik Pass. Entrambe sono dei GPM di 3° categoria, proprio come l'ultima ascesa della frazione, ovvero la salita del Monastero. Situata a 11 km dall'arrivo, è lunga 3,9 km e presenta una pendenza media del 6,8%, con punte del 14%.

Gli ultimi km con brevi tratti di pavè

Una volta superata la scalata del Monastero, nella 2° tappa del Giro d'Italia i corridori iniziano la discesa verso Veliko Tarnovo.

L'attenzione, nel gruppo, dev'essere massima anche negli ultimi 3 km. Con l'ingresso nel centro abitato di Tsarevets, infatti, inizia un breve tratto, lungo qualche centinaio di metri, in pavè e in salita, con una pendenza massima che arriva al 9%. I 500 metri conclusivi sono totalmente piatti e su strada asfaltata.

Da tenere monitorate le condizioni metereologiche: secondo le previsioni, infatti, c'è la possibilità che nei pressi del traguardo possano esserci leggere precipitazioni piovose. L'orario di partenza è previsto per le ore 12:05. L'attesa scalata del Monastero, che potrebbe risultare decisiva ai fini della vittoria di tappa, dovrebbe iniziare intorno alle 16:45. I primi corridori dovrebbero arrivare sul traguardo intorno alle 17:02.