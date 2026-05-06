La Bulgaria si appresta a vivere un momento storico per il ciclismo europeo: dall’8 al 10 maggio 2026 ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia. La cerimonia ufficiale di apertura e la presentazione delle squadre si sono svolte oggi, 6 maggio, presso il suggestivo Summer Theatre di Burgas, affacciato sulla costa del Mar Nero. L'evento segna la prima volta che il Paese accoglie una delle tre maggiori corse a tappe mondiali, con la partecipazione delle principali autorità, tra cui i ministri Dimitar Iliev e Irena Georgieva, sottolineandone l'importanza strategica.

Il gruppo affronterà tre tappe spettacolari, attraversando paesaggi suggestivi: dalle antiche coste del Mar Nero allo skyline medievale di Veliko Tarnovo, fino ai passi montani che sovrastano Plovdiv e Sofia. Una vetrina internazionale per la Bulgaria, pronta a scrivere un nuovo capitolo ciclistico.

Eventi e celebrazioni collaterali

La settimana della Grande Partenza sarà animata da un ricco calendario di eventi nelle cinque città coinvolte. A Burgas (6-9 maggio), oltre alla presentazione delle squadre (Summer Theater, ingresso gratuito su prenotazione), si terranno escursioni all’isola di Sant’Anastasia, avventure ciclistiche e concerti. Nesebar, il 7 maggio, ospiterà il “Mini Giro Nesebar” per i giovani e un concerto dei B.T.R.; l’8 maggio, prima della partenza della prima tappa, iniziative ciclistiche e podistiche per amatori.

A Veliko Tarnovo, tutte le tappe saranno trasmesse su maxi schermo. Il 9 maggio, in concomitanza con la seconda tappa, la città proporrà parate folkloristiche, esibizioni della Junior Band, la corsa per bambini “Giro di Tsarevets” e una pedalata di gruppo, con concerto serale. Il 10 maggio, a Kereka, si svolgerà la Kereka Cup 2026. Plovdiv (8-10 maggio) accoglierà un Festival Enogastronomico e arti e mestieri. Il 9 maggio, un DJ warm-up party animerà Piazza Centrale. Il 10 maggio, prima della partenza della terza tappa, una parata di musicisti e artisti sfilerà per il centro, seguita da un concerto e una maratona ciclistica cittadina.

A Sofia, un “Velo-village” in Piazza Alexander Nevsky sarà attivo per tutti e tre i giorni con spettacoli e concerti per bambini.

Il 9 maggio, per la "Festa dell'Europa", si terrà il “Pink Tour” con gli ambasciatori dell’UE. Il 10 maggio, il sindaco Vasil Terziev guiderà la parata di massa “Sofia Rides Giro”. Lungo il percorso, vicino a Pancharevo, rievocazioni di legionari romani e opere all’aperto. Le celebrazioni si estenderanno a Pancharevo e Kostenets (10 maggio), con festival locali, maxi schermi, attività festive e corse ciclistiche per bambini, con palloncini rosa e fumo tricolore al passaggio del gruppo.

Il percorso delle tre tappe

Il percorso della Grande Partenza si articola in tre tappe. La prima tappa, l’8 maggio, collegherà Nesebar a Burgas, attraversando la Città Vecchia di Nesebar, il centro di Burgas e l’area di Sozopol.

La seconda tappa, il 9 maggio, partirà da Burgas per raggiungere Veliko Tarnovo, con passaggi per Aitos, Karnobat, Sliven e le salite dei passi di Vratnik e Zhelezni Vrata, con arrivo nel quartiere Sveta Gora di Veliko Tarnovo.

La terza e ultima tappa, il 10 maggio, prenderà il via dalla Piazza Centrale di Plovdiv per concludersi a Sofia. Il percorso attraverserà Pazardzhik, Belovo, Momina Klisura, Kostenets, per poi affrontare la salita verso Borovets e la discesa verso Samokov, culminando a Sofia dove il Tsarigradsko Shose sarà chiuso per la volata finale ad alta velocità.

L’intera nazione bulgara si è mobilitata per accogliere la carovana rosa, trasformando il Giro d'Italia 2026 in una vera e propria festa.

L'evento è destinato a lasciare un segno indelebile nella storia sportiva del Paese, offrendo al pubblico un’occasione irripetibile per vivere da vicino l’atmosfera unica di una delle gare ciclistiche più amate al mondo.