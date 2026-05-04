Il Giro d'Italia 2026 prenderà il via l'8 maggio con tre tappe in Bulgaria, per poi rientrare in Italia il 12 maggio e concludersi a Roma domenica 31 maggio. La Rai garantirà una copertura totale delle 21 tappe della Corsa Rosa, seguendo ogni istante dell'evento su Rai 2, Rai Sport, Radio 1, Rainews e RaiPlay. Un palinsesto completo accompagnerà gli appassionati dalla mattina a tarda notte.

La programmazione TV: una maratona ciclistica

Il servizio pubblico conferma e potenzia il suo palinsesto storico. Ogni mattina, Giro Mattina, con Tommaso Mecarozzi, Giada Borgato e Silvio Martinello, introdurrà la tappa con voci dal villaggio di partenza, collegamenti, meteo e viabilità.

La maratona prosegue con Prima Diretta e la telecronaca integrale di Giro in Diretta, dal primo all'ultimo chilometro.

La squadra di commento è consolidata: Francesco Pancani alla telecronaca, Stefano Garzelli per l'analisi tecnica, Davide Cassani per la lettura tattica e Fabio Genovesi per il racconto dei luoghi e delle storie. Stefano Rizzato, dalla moto, porterà l'atmosfera dal cuore del gruppo. Dopo l'arrivo, il classico Processo alla Tappa, con Alessandro Fabretti, Silvio Martinello e Giada Borgato, offrirà analisi e interviste.

In serata, alle 20:00 su Rai Sport HD, spazio al TGiro, seguito a mezzanotte da RiGiro, la sintesi notturna. Tutti i contenuti saranno disponibili su RaiPlay, live e on demand, con una sezione dedicata ricca di highlights, clip e materiali esclusivi.

Radio, digitale e inclusività: il Giro a 360 gradi

La copertura si estende alla radio: Rai Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la corsa con un palinsesto serrato, includendo collegamenti quotidiani, radiocronache dell'arrivo e rubriche come “Sulle strade del Giro” e “Fuorigiro”. Giovanni Visconti sarà il commentatore tecnico, affiancato da Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni e Massimo Ghirotto. La sera, “Zona Cesarini” offrirà analisi e anticipazioni.

Sul fronte digitale, RaiNews.it garantirà diretta streaming, cronaca testuale in tempo reale, video dell'ultimo chilometro e highlights. Rai Pubblica Utilità, in collaborazione con Rai Sport, fornirà aggiornamenti quotidiani su meteo e viabilità, con contributi dedicati alle tappe bulgare e una grafica rinnovata con rendering 3D del tracciato.

La Rai sottolinea l'attenzione alla parità di genere: il Giro femminile, al via il 30 maggio, avrà la stessa rilevanza mediatica di quello maschile. Non mancheranno gli approfondimenti con la Polizia Stradale sulla sicurezza stradale. Con 3.468 chilometri e 48.700 metri di dislivello su 21 tappe, il Giro d'Italia 2026 si conferma un grande evento sportivo e un romanzo popolare nazionale, raccontato in modo continuo e accessibile su ogni piattaforma.