Davide Ballerini (Xds Astana) ha conquistato la sesta tappa del Giro d’Italia, un percorso di 141 chilometri da Paestum a Napoli, disputata il 14 maggio. L’arrivo in Piazza del Plebiscito ha visto il ciclista canturino imporsi in una volata serrata, diventando il primo italiano a vincere una frazione in questa edizione della corsa. Ballerini ha preceduto il belga Jasper Stuyven (Soudal Quick‑Step), mentre il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) ha mantenuto saldamente la maglia rosa di leader della classifica generale.

La tappa, inizialmente caratterizzata da un andamento regolare, ha subito un’improvvisa svolta negli ultimi chilometri.

Una caduta all’ultima curva, resa insidiosa dal manto stradale bagnato a causa di una pioggia leggera, ha coinvolto diversi velocisti. Tra i corridori rallentati o caduti figurano Jonathan Milan (Lidl‑Trek) e Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Groenewegen ha commentato l’accaduto: “It was a bit slippery and it can happen. It’s disappointing. Sometimes you have bad luck.” Ballerini e Stuyven sono riusciti a evitare il caos, lanciandosi verso il traguardo.

Sviluppo della Tappa e Volata Finale

La sesta frazione, lunga 141 chilometri, si è snodata su un tracciato prevalentemente pianeggiante, favorendo le aspettative di una volata di gruppo nel cuore di Napoli. Tuttavia, l’incidente verificatosi nell’ultimo chilometro ha modificato lo scenario, escludendo alcuni dei principali favoriti dalla contesa per la vittoria.

La capacità di Ballerini e Stuyven di rimanere fuori dalla caduta è stata determinante per il loro piazzamento sul podio.

Nonostante le dinamiche concitate del finale di tappa, il leader della classifica generale, Afonso Eulalio, ha tagliato il traguardo in sicurezza all’interno del gruppo principale. Il portoghese della Bahrain Victorious ha così conservato la maglia rosa, mantenendo invariata la sua posizione di vertice nella graduatoria complessiva del Giro d’Italia.

Il Trionfo Italiano e le Implicazioni per la Classifica

La vittoria di Davide Ballerini rappresenta un momento significativo per il ciclismo italiano in questa edizione del Giro. La sua affermazione è il risultato di una gestione strategica della volata e di un’attenta lettura delle insidie del finale.

L’incidente che ha coinvolto diversi velocisti, tra cui Milan e Groenewegen, ha indubbiamente influenzato l’esito della tappa, ma non ha avuto ripercussioni sulla leadership di Eulalio nella classifica generale.

L’arrivo spettacolare in Piazza del Plebiscito ha offerto un palcoscenico di grande prestigio per la vittoria di Ballerini, sottolineando ancora una volta la centralità e il fascino di Napoli all’interno del percorso del Giro d’Italia.