Alberto Bettiol, portacolori della XDS Astana, ha conquistato in solitaria la tredicesima tappa del Giro d’Italia, un percorso di 189 chilometri da Alessandria a Verbania. Il ciclista toscano è stato il protagonista indiscusso di una lunga fuga, avviatasi già dopo i primi sessanta chilometri, che ha accumulato oltre dieci minuti di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. L’azione decisiva è scattata sull’ultima salita di Ungiasca, dove Bettiol ha sferrato l’attacco che gli ha permesso di staccare i compagni di avventura e presentarsi solitario al traguardo.

La frazione odierna si è caratterizzata per il ritmo controllato del gruppo principale, una scelta tattica che ha concesso ampio spazio agli attaccanti. Bettiol, già vincitore in passato al Giro, ha dimostrato una gestione impeccabile delle energie, scegliendo il momento perfetto per rompere gli equilibri. Ha lasciato alle spalle avversari di calibro come Andreas Leknessund, Michael Valgren, Jasper Stuyven, Mikkel Bjerg e Diego Sevilla. Il notevole vantaggio accumulato nella fase centrale della corsa si è rivelato cruciale, rendendo vano ogni tentativo di rimonta da parte degli inseguitori.

La fuga e l’attacco decisivo

La fuga che ha animato la tredicesima tappa si è formata dopo circa sessanta chilometri, coinvolgendo alcuni dei nomi più attivi del gruppo.

Bettiol ha interpretato magistralmente la situazione tattica, lanciando il suo attacco proprio sull’ultima asperità di giornata. Il suo scatto ha colto di sorpresa gli altri fuggitivi, in particolare Leknessund, che ha tagliato il traguardo con un ritardo di ventisei secondi. Jasper Stuyven, Michael Valgren Andersen e Mark Donovan hanno completato la top five, arrivando tutti con un distacco superiore ai quaranta secondi dal vincitore.

Il gruppo della maglia rosa ha optato per una strategia conservativa, gestendo le energie in vista delle impegnative tappe alpine. Questa decisione ha garantito ai fuggitivi la possibilità di giocarsi la vittoria senza la pressione degli uomini di classifica.

Classifica e contesto della corsa

Con il successo a Verbania, Bettiol interrompe un digiuno di vittorie che durava da quasi due anni e torna a imporsi al Giro dopo cinque stagioni. La sua affermazione segna il terzo successo di tappa per la XDS Astana in questa edizione della corsa rosa. Nella classifica generale, Afonso Eulálio mantiene saldamente la maglia rosa con un vantaggio di trentatré secondi su Jonas Vingegaard Rasmussen e oltre due minuti su Thymen Arensman. Il gruppo dei favoriti ha scelto di non forzare, rimandando ogni attacco alle impegnative tappe alpine che attendono i corridori nei prossimi giorni.

La vittoria di Bettiol conferma la sua innata capacità di interpretare le corse di un giorno e le tappe mosse, sfruttando al meglio le occasioni offerte dal percorso e dalla tattica di gara. Questo successo a Verbania rappresenta un momento significativo nella carriera del toscano e rilancia le ambizioni della sua squadra in questa edizione del Giro d’Italia.