Alberto Bettiol ha conquistato la tredicesima tappa del Giro d'Italia con una vittoria in solitaria sul traguardo di Verbania. Il ciclista toscano, visibilmente emozionato, ha espresso grande soddisfazione per il successo, sottolineando il valore speciale di vincere "qui, a Verbania, vicino a dove vivo ora con la mia compagna". La tappa, partita da Alessandria, è stata caratterizzata da una fuga nata nelle prime fasi, che ha visto Bettiol protagonista assoluto nella parte finale.

Il momento decisivo della corsa si è consumato sull’ultima salita di giornata, quella di Ungiasca.

Bettiol ha rivelato che "la cosa più difficile era entrare nella fuga di questa mattina", un obiettivo raggiunto che ha poi permesso alla sua azione di svilupparsi "meglio del previsto". La gioia è stata amplificata dalla presenza di "famiglia e tanti amici" lungo il percorso. Dopo aver raggiunto e superato il norvegese Leknessund a soli 150 metri dal GPM, Bettiol si è lanciato in discesa, tagliando il traguardo con un vantaggio di trenta secondi sul secondo classificato.

Un successo dal sapore speciale

La vittoria a Verbania assume un significato particolare per Bettiol, che ha ribadito l’emozione di trionfare in un luogo così familiare. "Quando si vince è sempre bello, e se lo fai qui, dove vive la mia ragazza, è ancora più bello", ha commentato.

Ha poi descritto la strategia vincente: "Prendere la fuga non è stato per niente semplice, tutti guardavano Ganna e Sobrero. Io ce l’ho fatta, poi mi sono detto ‘ora devo trovare il modo per staccare tutti sulla salita’. La conosco bene, bellissimo vincere a Verbania". Questo successo rappresenta il suo secondo trionfo in carriera al Giro d'Italia, dopo la tappa di Stradella nel 2021, e arricchisce un palmarès che include già il Giro delle Fiandre e il campionato italiano.

Il contesto della tappa e la maglia rosa

La tredicesima tappa è stata animata da una fuga numerosa, composta da quindici corridori sin dalle prime battute. Il gruppo maglia rosa ha concesso ampio spazio agli attaccanti, mantenendo un distacco che ha superato i dodici minuti.

La salita di Ungiasca ha operato una selezione naturale nel gruppo di testa, creando le condizioni ideali per l'azione vincente di Bettiol. Nel gruppo dei favoriti per la classifica generale, non si sono registrati attacchi significativi, con i big che hanno preferito conservare le energie in vista delle prossime impegnative tappe di montagna. Eulalio ha così mantenuto la maglia rosa per la decima giornata consecutiva.

Per il ciclismo italiano, la vittoria di Bettiol è il terzo successo di tappa in questa edizione del Giro, dopo le affermazioni di Davide Ballerini a Napoli e Filippo Ganna nella cronometro di Massa. Un risultato che conferma il buon momento degli atleti italiani nella corsa rosa, regalando nuove emozioni ai tifosi lungo le strade del Piemonte.