Nonostante un ritardo significativo accumulato nella tredicesima tappa del Giro d'Italia, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), leader della corsa, ha conservato la sua ambita maglia rosa. Il ciclista portoghese ha tagliato il traguardo con un distacco superiore ai tredici minuti rispetto ad Alberto Bettiol, vincitore di giornata, mantenendo salda la sua posizione in classifica generale in vista della cruciale tappa di montagna.

La frazione odierna, partita da Alessandria e conclusasi a Verbania, ha visto Alberto Bettiol imporsi con una brillante azione solitaria.

Eulalio e gli altri uomini di classifica sono giunti al traguardo con un ritardo superiore ai tredici minuti. Nonostante il considerevole divario, la classifica generale non ha subito variazioni, permettendo al portoghese di mantenere la leadership.

La Tappa di Verbania e la Strategia del Gruppo Rosa

Il gruppo maglia rosa ha mantenuto un ritmo controllato. Questa scelta tattica è stata cruciale per gestire il distacco senza forzare e consentire ai corridori di preservare energie preziose in vista della tappa alpina di domani. La quattordicesima frazione, da Aosta a Pila, si preannuncia una delle più dure dell'intero Giro, con un percorso di 133 chilometri, un dislivello totale di 4.350 metri e ben cinque gran premi della montagna da affrontare.

La Classifica Generale e la Sfida Alpina Imminente

La vittoria di Alberto Bettiol a Verbania è stata il frutto di una determinata azione solitaria. Il gruppo dei favoriti ha adottato un'andatura prudente, con l'obiettivo di evitare rischi e di consolidare la leadership di Afonso Eulalio. La classifica generale non ha subito scossoni, confermando Eulalio al comando. Alle sue spalle, Vingegaard è secondo a 33 secondi, pronto all'attacco nelle prossime tappe. La tappa di domani, con le sue impegnative salite, sarà un banco di prova cruciale per i pretendenti alla maglia rosa e potrebbe ridefinire gli equilibri della corsa.